«Кайфую от биатлона, мыслей о возвращении нет». Интервью с экс-лыжницей Шевченко

Этой весной призёр юниорского чемпионата мира и чемпионка России по лыжным гонкам Наталия Мекрюкова вышла замуж за Алексея Шевченко, который работает в тренерском штабе сборной России по биатлону, сменила фамилию и… вид спорта. Сейчас она биатлонистка, которая работает под руководством Михаила Шашилова. И уже в свой первый сезон в биатлоне Наталии удалось попасть на пьедестал Кубка России: она выиграла бронзу в смешанной эстафете в составе команды Уральского федерального округа.

В интервью «Чемпионату» Наталия рассказала о том, как с непривычки «косячит» в биатлоне, назвала главные задачи на дебютный сезон и призналась, что желания возвращаться в лыжные гонки у неё нет.

«Не слежу, на каком я месте в общем зачёте»

– Наталия, в этом сезоне после перехода из лыжных гонок вы два раза заезжали в топ-15 на Кубке России, выиграли медаль в эстафете. Сейчас довольны своим уровнем?

– В принципе, пока я довольна своей работой. Недовольна только в плане функционала, не получается войти в хоть какую-то форму. То болезнь, то ещё что-то. Надеюсь, после Нового года будет лучше. А так, я довольна стрельбой. В целом для моего первого сезона это даже очень хорошо. Чувствую прогресс.

– Следите за общим зачётом Кубка России или пока быть в топе не так важно?

– Нет, я даже не слежу, на каком месте я иду. Главное для меня – делать свою работу и не допускать ошибки в самом начале освоения навыка стрельбы, поэтому я пока работаю сама с собой и не нацеливаюсь на какой-то особенный результат. Главное – не закрепить ошибки в свой первый год. Дальше будет лучше (улыбается).

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

– Михаил Шашилов рассказывал, что в Ханты-Мансийске у вас произошёл небольшой казус со стрельбой в спринте. Что случилось?

– В каждой гонке разные правила, на какой щит приходить, как стрелять, кто за кем стреляет. Поэтому, когда мы бежали на летнем чемпионате России в Чайковском, мне говорили перед каждой гонкой, куда я еду, куда ложусь, когда стреляю (улыбается), а здесь мне никто не напомнил. Поэтому так получилось, что стрелять стоя я пришла на установку для стрельбы лёжа. Просто по привычке, так как на тренировке у нас установки заряжены через одну. И в гонке я так и пришла. Хорошо, что судьи нормально к этому отнеслись, не стали снимать с гонки, хотя я и перешла на другую установку, соблюдая правила.

А сегодня, например, я забыла промаркировать оружие (улыбается). Мне, конечно, потом напомнили, меня дождались, но бывают вот такие мелочи, когда я косячу (смеётся). Но я думаю, это нормально, потому что пока я не все нюансы могу собрать в голове. С опытом придёт.

«Кайфую от биатлона»

– Бывшая лыжница Анамария Лампич, которая сейчас показывает очень высокую скорость на Кубке мира по биатлону, – это пример для вас?

– Да, она для меня пример. Это очень удивительно, что сейчас она показывает такие высокие дистанционные скорости даже с винтовкой за спиной, хотя в лыжах она всегда бегала только спринты, в дистанционных гонках её было не видно.

– А вы к винтовке за спиной привыкли? Или пока она влияет на скорость?

– Пока влияет, но постепенно привыкаю. Нужно включать работу именно с винтовкой за спиной в тренировочный процесс. В принципе, ничего сверхъестественного, но при усталости она даёт о себе знать.

– За Кубком России по лыжным гонкам следите?

– Да, смотрю. Мыслей вернуться пока нет вообще, не знаю, правильно это или нет. Я реально кайфую от биатлона, мне очень нравится выходить и бежать, даже несмотря на промахи.

– Большое количество зрителей на трибунах и телевидение мотивируют показывать результаты в биатлоне?

– Да, в лыжах раньше такого не было, приходило очень мало болельщиков, хотя сейчас побольше людей начали смотреть лыжные гонки. А в биатлоне всегда было много болельщиков. Очень приятно, когда на старте тебя узнают. Допустим, я новичок, но меня всё равно поддерживают. Это приятно.

– Вы пропустили этап Кубка России в Тюмени из-за болезни. Как сейчас себя чувствуете?

– После гонки в Увате, когда было минус 25, начался кашель, и, видимо, со следующей гонкой ситуация усугубилась, поэтому заболела. Пропустила в Тюмени четыре дня из-за болезни и поэтому не стартовала. Думаю, что с каждой гонкой самочувствие будет лучше. Но на индивидуальной гонке в Уфе мне было намного легче, чем сегодня. В спринте было очень тяжело. Видимо, в индивидуалке была какая-то свежесть после пропуска стартов, и хватило на одну гонку (улыбается).