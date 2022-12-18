«Хуже никогда не было. Просто позор». Биатлонисты в ярости от условий на Кубке мира

Гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону – 2022/2023 во французском Анси обернулась кошмаром для большинства биатлонистов. Организаторы не смогли победить погодные условия и подготовить трассу надлежащим образом. Спортсменам пришлось рисковать здоровьем.

Неудивительно, что после финиша многие участники гонки были в ярости и подвергли ледяную трассу в Ле Гран Борнане резкой критике.

«Это была настоящая катастрофа»

Ярким примером влияния качества трассы на результаты стала гонка Йоханнеса Бё, который небезосновательно готовился уже в шестой раз с начала сезона подняться на первую ступень пьедестала. Но самый скоростной биатлонист современности абсолютно провалился в пасьюте ходом, проиграв ногами быстрейшему Жереми Финелло из Швейцарии аж две с лишним минуты! Его стабильно первая скорость на лыжне превратилась в 27-ю.

«Это худшее покрытие, по которому я когда-либо ездил. Лёд был во всей трассе, я не мог толкаться. На подъёмах я стоял совершенно неподвижно, я просто не мог продвинуться вперёд. Это была настоящая катастрофа. К сожалению, мне сегодня было не по силам бороться, но такова игра. Это были самые худшие условия, в которых я бегал. Ты просто ничего не можешь сделать. 99% времени я просто боролся со льдом. Это не бег на лыжах, а пародия на него. Я в очень хорошей форме, и всё должно было привести к хорошей гонке. Это в целом была хорошая гонка, но очень сложно бороться, когда ты теряешь полминуты на круге. Это невероятно расстраивает, особенно когда ты видишь, что другим удаётся бежать на лыжах, а мне нет», – сетовал Йоханнес.

«У меня внутри всё кипит»

Одним из тех, кто относительно неплохо справился с заледеневшей трассой, стал швед Себастиан Самуэльссон. 25-летний спортсмен вышел на старт 17-м с отставанием в 1 минуту и 35 секунд, но смог подняться на шестое место. Однако и он сразу по окончании гонки заявил об ужасной организации:

«Это худшие условия, которые у меня когда-либо были на соревнованиях. Это позор, потому что у организаторов были такие невероятно хорошие условия для работы, а они сделали всё ужасно плохо. Организаторы и IBU должны раскритиковать людей в Анси и решить проблему. Вы уничтожаете адекватную конкуренцию. Перед стартом биатлонисты ходили и шутили, что собираются ехать по трассе на коньках. Но это не так уж весело, на самом деле».

Товарищ Самуэльссона по сборной Швеции был ещё более резок в своих высказываниях. Мартин Понсилуома стартовал четвёртым, но финишировал на 22-м месте (отставание – почти три минуты) с пятью промахами, показав 26-ю скорость. Он тоже критически оценил работу по подготовке трассы:

«Это катастрофа, у меня внутри всё кипит. Под лыжами голый лёд, и я не понимаю, как организаторы могли так плохо работать. Нет ощущения, что ты на Кубке мира. Сегодня я не продвинулся вперёд. Я очень расстроен».

Главная ошибка организаторов

Многие в Ле Гран Борнане шутили, что это соревнования по фигурному катанию, а не биатлон – так много было ледяных участков. Проблема с трассой возникла в связи с тёплой, не снежной зимой во Франции. Организаторы завозили снег из других регионов и подготавливали трассу накануне соревнований. Но к моменту выхода спортсменов на старт трасса сначала подтаяла, а затем на ней образовался слой льда. Международный союз биатлонистов отложил начало мужской гонки на 15 минут, чтобы подсыпать скользкие участки снегом, и сократил трассу на 250 метров, убрав самый опасный спуск. Однако ситуацию это не спасло. Спортсмены с трудом проходили спуски и повороты на ледовых участках, рискуя своим здоровьем и едва удерживая равновесие.

Рейс-директор IBU Борут Нунар разделяет разочарование биатлонистов:

«Я понимаю, что гонщики расстроены, потому что и мы тоже расстроены. Мы не хотим предлагать такие условия нашим спортсменам, но мы сделали всё, что могли и что было возможно в этой ситуации. Хотя мы сожалеем по этому поводу, но это то, что может случиться в зимних видах спорта.

Это произошло после двух дней дождя, когда у нас не осталось снега, только глыбы льда. Мы пытались готовиться по-разному, с применением различных техник, но это не помогло, и мы добавили на трассу немного материала для усиления сцепления», – объясняет ситуацию Нунар.

«Всё дело в лыжных брендах»

Сам Йоханнес Бё заметил, что причина неудачи кроется не столько в самой трассе, сколько в работе лыж на ней. У него они, кстати, марки Fisher.

«Я никогда не испытывал ничего подобного. Сегодня всё дело в лыжных брендах. Мои лыжи не имели сцепления со льдом. Потребовался позитивный настрой, чтобы делать всё, что в твоих силах, и не обращать особого внимания на трассу и лыжи, потому что я знал, что буду терять секунду за секундой на всей трассе. Я рад подиуму в таких условиях», – отметил Йоханнес.

Еще один норвежец на Fisher Йоханнес Дале, результаты которого также ухудшились по сравнению со спринтом, заявил, что невозможно бежать, когда инвентарь соперника сильно лучше твоего. Проблемы с этим производителем прочувствовали и другие участники пасьюта, в том числе и женщины, ведь ко времени старта их гонки особых улучшений на трассе не произошло.

Какие лыжи подходят чемпиону?

Но не для всех гонка в Анси сложилась так драматично. Победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, который уже неоднократно занимал вторые места в этом сезоне. После последнего чистого рубежа он повернулся к толпе и поаплодировал, прежде чем уйти на финальный круг.

«Выступление Стурлы было просто невероятным. Он так хорошо стреляет и сражается в сложных условиях. Он не сдаётся. Он повернулся и поаплодировал, это была хорошая, спортивная радость», – отметил Уле-Эйнар Бьорндален.

Стурла, который бегает на Madshus, был доволен победой, но сделал оговорку:

«Я бы хотел победить, будучи лучше Йоханнеса, но сегодня решающую роль сыграла экипировка. Немного неловко, что так вышло, но я был довольно близок весь сезон, так что я не чувствую себя незаслуженным победителем».

«Я уже после 50 метров почувствовал «вау» на повороте, понял, что у меня есть и хватка, и форма. Я воспользовался этим», – говорит занявший второе место Ветле Шоста Кристиансен, один из немногих счастливых после гонки биатлонистов. Ветле стал вторым по скорости на лыжне после швейцарца Финелло. Стоит отметить, что Финелло использует лыжи Atomic, а Кристиансен катается на Salomon. В первой десятке по итогам гонки преследования единственный спортсмен на Fisher – это Йоханнес Бё. Однако и он не верит в свои возможности при повторении условий на трассе.

«Если завтра будет такая же ситуация, я должен честно сказать, что у меня нет шансов. Возможно, мне придётся одолжить лыжи у Ветле», – пошутил Бё.

В воскресенье, 18 декабря, в Анси пройдёт гонка с общего старта.