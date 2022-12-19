«Она слишком плохо стреляет». Самая быстрая биатлонистка вылетела с Кубка мира

В сезоне-2022/2023 ряды лучших биатлонисток мира пополнила ещё одна звезда лыжных гонок, которая уже успела сотворить сенсацию.

Уже на старте сезона словенка Анамария Лампич смогла выполнить критерий отбора для выступления на Кубке мира и в Хохфильцене «разрывала» прославленных биатлонисток. Бывшая лыжница в дебютной гонке финишировала рядом с пьедесталом, уничтожив соперниц своей скоростью: Анамария опередила ближайшую соперницу на 27 секунд.

Однако на этапе в Анси её не было – Лампич отправили обратно на Кубок IBU. Почему же лучшую биатлонистку Словении выгнали с Кубка мира?

«Скорость совершенно потрясающая»

Свой путь в большом биатлоне словенка и начала с выступления на Кубке IBU. Несмотря на четыре промаха, Лампич заехала в «цветы» в спринте, тем самым обеспечив себе место на следующем этапе Кубке мира. Остальные гонки на турнире биатлонистка провела не хуже: показывала фантастическую скорость и, несмотря на не самую удачную стрельбу, всегда была в топ-15.

Через неделю после дебюта на Кубке IBU Анамария отправилась покорять Кубок мира. В первой же гонке Лампич финишировала на пятом месте с тремя промахами, выиграв ногами и у экс-лыжниц Нильссон и Херрман-Вик, и у традиционно быстрых сестёр Эльвиры и Ханны Эберг.

Рикко Гросс, тренер сборной Словении, похвалил Анамарию за гонку:

«Она была великолепна на трассе, где выложилась по полной. Меня очень удивила её стрельба из положения лёжа. Она была безошибочной и достаточно быстрой. Скорость, как мне кажется, у неё совершенно потрясающая. Я просто попросил её получить удовольствие от этой гонки. Она в процессе обучения, для неё очень важно пробежать спринт перед эстафетой, а гонка преследования – это дополнительный бонус», – приводит его слова Sio1NET.

Но результаты новоиспечённой биатлонистки не позволили ей остаться в элите. Со словами «ей надо учиться» Лампич снова отправили на Кубок IBU.

Рикко Гросс, который ещё на прошлых выходных отмечал хорошую скорость и неплохую стрельбу биатлонистки, сейчас соглашается с мнением Ассоциации биатлона Словении: «Лампич нужно больше гонок и опыта. Она слишком плохо стреляет: ей нужно тренироваться стрельбе при больших нагрузках. Поэтому она отправилась на более низкий уровень», – заметил тренер Словении.

Анамария Лампич Фото: IMAGO/Harald Deubert/ТАСС

«Надеюсь, на неё есть серьёзные планы»

Однако многие её соперницы и эксперты сочли сомнительным решение Ассоциации биатлона Словении отправить Лампич выступать на Кубок IBU.

Ярче всех отреагировал великий биатлонист, а ныне эксперт Уле-Эйнар Бьорндален. Он в корне не согласен с Рикко Гроссом. По его мнению, Лампич смогла бы снова пробиться в пасьют, несмотря на проблемы со стрельбой в спринте. Бьорндален верит в словенскую спортсменку и считает, что она может даже выиграть гонку на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе.

Отреагировала на сложившуюся ситуацию и Денизе Херрман-Вик. Ещё пару лет назад она сама была новичком в биатлоне, а сейчас – одна из самых успешных биатлонисток сборной Германии. Немка была удивлена, что Лампич не поехала в Анси, после того как провела великолепный этап в Хохфильцене.

«Я надеюсь, в словенской команде есть на неё серьёзные планы. Может быть, дело в том, что Кубок IBU не привлекает столько внимания, и в этом смысле она может сконцентрироваться на себе. Но я думаю, что мы увидим её отличные выступления в будущем», – приводит слова Херрман-Вик Expressen.

Борьба за золото с пятью промахами!

А пока вокруг отсутствия Лампич на Кубке мира кипят горячие споры, сама словенка набивает шишки и набирается опыта на Кубке IBU в Риднау.

В гонке преследования Анамария была дисквалифицирована за фальстарт. Она вырвалась из стартовых ворот более чем на три секунды раньше положенного времени, и когда судьи это заметили, то аннулировали её результаты.

В остальном же зрители увидели вполне привычную картину: Анамария уничтожала соперниц по скорости, но довольно дурно стреляла. В спринте ногами она выиграла у итальянки Санфилиппо 37 секунд (у остальных – больше), но четыре промаха оставили её лишь на 15-м месте. В гонке преследования она успела промахнуться сразу семь раз до того, как её результат перечеркнули. А в масс-старте Лампич с пятью (!) промахами чуть не догнала безупречно отработавшую на рубежах Гигонна в борьбе за золотую медаль! Можете ли вы себе представить, что будет творить Анамария, когда станет стрелять точнее?

Наверное, руководство словенского биатлона себе это представляет. И хочет потратить ближайшие недели на то, чтобы подтянуть стрельбу нового лидера сборной. Нет никаких сомнений, что на чемпионате мира Лампич мы увидим.