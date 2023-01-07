Йоханнес уже в сотый раз поднялся на подиум Кубка мира, а все его соотечественники в пасьюте финишировали в топ-8.

«Не хватает настоящей борьбы». Норвежцы подмяли под себя биатлон — конкуренции больше нет

Все шесть норвежских биатлонистов финишировали в топ-8 в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Это просто невероятный результат для сборной Норвегии! Теперь шестёрка норвежских биатлонистов занимает места в топ-10 общего зачёта, включая первое и второе.

Но далеко не всех радует такое доминирование норвежцев.

«Легко было занервничать»

Йоханнес Бё одержал очередную, уже седьмую личную победу в сезоне, выиграл 62-ю гонку в карьере и в сотый раз поднялся на подиум Кубка мира. Даже два промаха не помешали ему финишировать с минутным преимуществом над Кентеном Фийоном Майе. Второй личный подиум в сезоне у Тарьея Бё, который вышел на старт вторым и с одним промахом на заключительной стрельбе замкнул тройку сильнейших. Вице-лидер общего зачёта Стурла Холм Легрейд, допустивший два промаха, стал четвёртым.

После гонки Йоханнес Бё рассказал, что на успешное выступление его вдохновила Эльвира Эберг, которая ранее выиграла гонку преследования.

«Я слышал напряжённую музыку на стрельбище, из-за этого легко было занервничать. Но сегодня меня вдохновила Эльвира Эберг и та фантастическая гонка, которую она провела. Она стреляла без ошибок, это совершенство, и это вдохновляет», – рассказал Бё в интервью телеканалу SVT Sport.

«Лучшая национальная команда в мире»

Шестым в пасьюте финишировал ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Филип Андерсен и Йоханнес Дале – седьмой и восьмой соответственно.

«Мы показываем, что мы лучшая национальная команда в мире. Мы хорошо тренируемся и хорошо работаем», – сказал после гонки Андерсен.

Накануне в спринтерской гонке сборная Норвегии выступила чуть хуже: все шесть представителей страны были в топ-15. И уже тогда эксперт NRK и бывшая норвежская биатлонистка Сюннёве Сулемдаль высказалась, что разочарована отсутствием конкуренции со стороны зарубежных спортсменов.

«Надо отдать должное норвежцам, но нам не хватает настоящей борьбы от иностранцев. Я думаю, что одна из причин в том, что сейчас сезон после Олимпиады. Многие перед ней выходят на свой пик формы, и, возможно, после этого у них пошёл спад», – приводит слова Сулемдаль NRK.

«Он убивает спорт»

Об абсолютном превосходстве Йоханнеса Бё высказался обладатель «Большого хрустального глобуса» прошлого сезона Кентен Фийон Майе.

«Он убивает спорт. Он очень быстро катается на лыжах. Стурла также впечатляет», – приводит слова француза NRK.

Однако, несмотря на огромное преимущество Бё в общем зачёте, Кентен не оставляет надежд побороться за «Хрустальный глобус».

«Конечно, Йоханнес очень-очень силён и не теряет форму. Это противник, которого нужно побеждать, но это трудно! С тем преимуществом, которое у него есть, получить «Глобус» кому-то другому кажется сложным, но, несмотря ни на что, я не исключаю такой возможности, потому что мы не знаем, что может произойти дальше. Я продолжаю выкладываться на полную в каждой гонке», – рассказал Кентен Фийон Майе Nordic Mag.