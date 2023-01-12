Некоторым из них пришлось стрелять чуть ли не вслепую. Но результаты оставили в силе.

«Это позор». На Кубке мира в Германии биатлонистам трижды отключали свет во время гонки

Мужская индивидуальная гонка в Рупольдинге запомнилась отнюдь не очередным торжеством норвежцев, а хаосом и неразберихой, возникшими из-за троекратного отключения электроэнергии на всём стадионе. Пострадавшими от организаторской ошибки стали не только некоторые биатлонисты, которым пришлось стрелять по неосвещённым мишеням, но и телезрители, наблюдавшие вместо трансляции чёрный экран своих телевизоров.

«Это позор, правда»

Неожиданно возникшая проблема на первой гонке немецкого этапа не повлекла за собой организационных изменений, и все биатлонисты полностью прошли отведённую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами. Кому-то из них повезло больше. Йоханнес Бё выиграл, опередив Ветле Шоста Кристиансена на 9,9 секунды. Словенец Яков Фак занял третье место. Йоханнес как раз оказался в числе везунчиков, он допустил два промаха по освещённым мишеням, но этого хватило, чтобы обеспечить победу в гонке, которую некоторое время никто не видел. Лидер Кубка мира стартовал рано, под третьим номером, и пересёк финишную черту в тот момент, когда пропало электричество.

«Это позор, правда. Мне повезло и со стартовым номером, и с отключением электричества. Всегда грустно, когда на арене происходят вещи, влияющие на результат. Это определённо произошло с сегодняшним отключением электроэнергии. Доверься своей удаче!» – поделился Йоханнес.

«Ошибка организаторов»

Гораздо меньше повезло товарищам Бё-младшего по команде. Его главный соперник по тоталу Стурла Холм Легрейд финишировал четвёртым, допустив промах на последнем рубеже. Он подошёл к стрельбищу во время отключения электроэнергии, и это стало решающим факторам в борьбе за победу.

«Это была свинцово-тяжёлая трасса. Было трудно. Я подошёл к установке в полный блэкаут, когда отключилось электричество. Мне пришлось переключить своё внимание с выстрела на то, чтобы просто смотреть на мишени, их было плохо видно. Отличить чёрное от слегка серого намного сложнее, чем отличить чёрное от белого. Это было тяжело. Мне повезло, что я отделался только одним промахом. Меня это устраивает, учитывая, что это были чёрные круги на сером фоне. Это, к сожалению, невезение», – заключил Легрейд.

На вопрос считает ли он исход гонки нечестным в связи с тем, что Йоханнес успел отстреляться при свете, Стурла отвечает довольно туманно:

«Вы можете сами предположить. Но получилось так, как получилось, может, в следующий раз отключат свет именно у него. Перебои с электричеством – это ошибка организаторов, они должны это исправить», — сказал Легрейд.

«У биатлонистов хорошее зрение»

Спортивный директор Норвежской федерации биатлона Пер-Арне Ботнан по ходу гонки прокомментировал положение дел на трассе:

«Сейчас могу только сказать, что электричество пропало и на стадионе темно. На стрельбище может быть немного темнее, но у биатлонистов хорошее зрение, так что мы надеемся, что всё пройдёт хорошо».

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Это довольно тяжело. Я думаю, многим, перед тем как они вышли на старт, говорили, что они должны быть к этому готовы. На мишенях стало намного меньше света, поэтому разница между чёрным и белым значительно менее заметна. Совсем не просто так стрелять», – подтвердил Йоханнес Бё.

«Сегодня я не забил пенальти»

Ещё один норвежец, Ветле Шоста Кристиансен, финишировавший вторым, рассказал, что подготовка перед стрельбой была изменена из-за отсутствия света. И промах на последнем выстреле стоил ему победы.

«В биатлоне редко всё бывает честно. Но таких непредвиденных ситуаций быть не должно. Последний выстрел – это чертовщина в биатлоне, это как пенальти в финале чемпионата мира по футболу – одни и те же последствиям. И сегодня я не забил пенальти», – говорит Кристиансен и добавляет, что на него не особо повлияла электрическая неразбериха, и в этом отношении ему повезло.

«Я быстро подсчитал, что окажусь на несколько секунд позади Йоханнеса. Его трудно победить, но я сделал всё, что мог», – с улыбкой говорит Ветле.

Йоханнесу и Ветле повезло, что система таймера не отключилась и ни перебои с электричеством, ни другие участники не смогли помешать им забрать золото и серебро. Но у тренеров на трассе не было промежуточных результатов по системе таймеров, и они не могли дать подсказки своим подопечным.

Главное решение гонки

После гонки спортивный директор IBU Даниэль Бём заявил, что вопрос об отмене результатов гонки будет рассмотрен на заседании жюри.

«Мы должны выслушать спортсменов, которые пострадали от отключения электроэнергии. Это будет частью оценки. Учёт времени не исказился, поэтому на данный момент у нас есть действительный результат. Но его необходимо оценить, услышать, что говорят пострадавшие, – объяснил Бём.

«Это очень неприятная ситуация, которой мы не хотели. Сейчас мы оцениваем то, что произошло. Мы ещё не нашли причину отключения электричества, но разберёмся, чтобы этого больше не повторилось», – продолжил он.

Сразу после заседания жюри спортсмены получили подтверждение, что результат останется в силе. Пересматривать итоги гонки не будут.

«Это самые скандальные соревнования»

Тарьей Бё, допустивший один промах и финишировавший десятым, стрелял при отключëнном электричестве, когда на улице уже стемнело. Он считает, что такой неприятный сюрприз в середине гонки заслуживает извинений.

Более серьёзная критика посыпались от представителей ТВ. Изображения в эфире телеканалов исчезли, но радиотрансляция продолжалась, поскольку данная система работает на SIM-картах, мобильных данных и собственных батареях. После нескольких минут чёрного экрана картинка вернулась, однако чуть позже питание снова выключилось. Трансляция продолжала пропадать и появляться даже после трёх отключений электроэнергии.

«Теперь это будет биатлонное радио», – пошутил Бьорн Ферри, когда трансляция на шведском SVT была отключена.

«Это просто катастрофа!» – резко отреагировал комментатор TV 2 Мариус Скьелбек.

Бьорндален говорит, что никогда не видел подобного за 30 лет в биатлоне:

«Это безнадёжно. Я мог просто пойти домой. Внезапно снова появилась энергия, и мы смогли комментировать, а затем она снова исчезла».

«Это самые скандальные соревнования по биатлону, на которых я когда-либо был», – заявил обозреватель NRK.

Впереди спортсменов ждут ещё пять гонок в Рупольдинге. Думается, что при повторении подобного, все пострадавшие отнесутся к нерешённой проблеме и организаторам соревнований уже менее благосклонно.