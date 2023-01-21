Бё установил нереальный рекорд на Кубке мира. С ним не может соперничать вообще никто!

Йоханнес Бё в этом сезоне – космос. Норвежец оформил пятый «золотой» дубль в этом сезоне. Но главное другое – скандинав стал рекордсменом по количеству побед на начальных этапах Кубка мира в XXI веке. В активе Бё в этом сезоне 14 золотых медалей в 17 гонках. Это что-то невероятное!

«Он непобедим»

Результаты вчерашнего спринта не оставляли никаких сомнений, что Йоханнес выиграет и пасьют. Стартовал Бё с преимуществом в полминуты и уже к первому рубежу увеличил свой отрыв до 43,5 секунды. С каждым километром норвежец накидывал по несколько секунд своим соперникам. Так, ко второй лёжке от выигрывал у Стурлы Легрейда почти минуту, к первой стойке – минуту и 11,3 секунды. На третьем рубеже Йоханнес допустил промах, но с таким отрывом он мог себе это позволить. Перед заключительной стойкой Бё выигрывал минуту, но, допустив один промах, сократил своё преимущество до 43 секунд.

Последний круг пятикратный олимпийский чемпион уже не бежал, а просто докатывал в своё удовольствие. Он шёл не спеша, раздавая «пятюни» тренерскому штабу и болельщикам. На финише спортсмен начал подпрыгивать и размахивать руками, пытаясь ещё больше раскачать и так взволнованную публику. И даже при таких условиях Бё с двумя промахами выиграл у Легрейда, отработавшего на ноль, 40,2 секунды.

Финишировавший третьим Мартин Понсилуома проиграл Йоханнесу чуть больше минуты.

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Вчера было третье место, а сегодня второе. Быть вторым – это не совсем то, что хочется. Но Йоханнес непобедим, поэтому я могу называть себя лучшим среди смертных», – пояснил Легрейд NRK.

Что интересно, выиграл Бё, не показав абсолютное доминирование ногами. В среднем по итогам круга норвежец «привозил» ближайшим преследователям от двух до десяти секунд. Единственным исключением стал последний круг, там Йоханнес проиграл ногами своему старшему брату Тарьею 21,1 секунды. Но это неудивительно, учитывая, как себя вёл на заключительных километрах дистанции Бё-младший. Суммарно пятикратный олимпийский чемпион был быстрее ближайшего преследователя Кентена Фийона Майе на 19,9 секунды.

«Он абсолютно великолепен»

Для Йоханнеса Бё эта победа стала 14-й в этом сезоне. Это новый рекорд по количеству выигранных стартов в первых 17 гонках сезона. Раньше лучшим по этому показателю был Мартен Фуркад, который в сезоне-2016/2017 завоевал 12 золотых медалей. Норвежец обошёл француза и по количеству личных медалей: у Бё их 11, у Фуркада было десять. Лучше Мартена Йоханнес и по суммарному количеству медалей. У скандинава, помимо 14 золотых, ещё две бронзовые награды, у француза же было 12 золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.

Сегодняшняя победа для Бё – седьмая подряд, при этом одна из них была в эстафете. По этому показателю Йоханнес обошёл двух предыдущих рекордсменов: Уле-Эйнара Бьорндалена, который выиграл шесть гонок (одна эстафетная) подряд в сезоне-2004/2005, и Мартена Фуркада, завоевавшего шесть золотых медалей (одну в эстафете) в сезоне-2016/2017.

«Он абсолютно великолепен. Он выиграл все личные старты с Рождества, – сказала экс-биатлонистка Сюннёве Сулемдаль. – И всё же, если вы посмотрите на него, то увидите, как он сосредоточен каждый раз, когда приступает к стрельбе. Он делает всё, что должен. Он никогда не сдаётся, не расслабляется и не ошибается на стойке. Он быстро стартует и сохраняет скорость до самого финиша. Как у других спортсменов в таких условиях будет шанс?»

Йоханнес уже почти побил ещё один рекорд – по числу побед в сезоне. Предыдущий тоже принадлежал Бё: в сезоне-2018/2019 он выиграл 16 гонок из 25. Сейчас он лишь на отметке в 17 гонок, а побед уже 14. С таким Йоханнесом у других действительно нет шансов, поэтому не остаётся сомнений, что норвежец в этом сезоне станет не только суперрекордсменом, но и в очередной раз выиграет Кубок мира. Тем более сейчас отрыв от Стурлы Легрейда составляет уже 219 очков.