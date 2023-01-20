«Это настоящее безумие». Норвежский биатлонист Йоханнес Бё установил уникальный рекорд

Йоханнеса Бё не остановить. Норвежец выиграл очередную гонку. Пускай спринт вышел довольно обыденным, победа стала по-настоящему особенной. Теперь у Йоханнеса 13 побед и официально лучший старт сезона в XXI веке. Кажется, биатлон теперь точно официально можно переименовывать в бёатлон.
«Он из другой семьи»
Йоханнес Бё сейчас находится в такой звенящей форме, что не было практически никаких сомнений в его очередной победе. Норвежец, несмотря на один промах, выиграл спринт, оторвавшись на финише от Мартина Понсилуомы (у него тоже промах) на 31,4 секунды. А бронзовому призёру Стурле Легрейду, отработавшему на ноль, Бё накинул 37,3 секунды. Ногами цифры были ещё больше. Йоханнес оказался быстрее Понсилуомы на 41,4 секунды.
«Я в шоке! Я думал, что быстро бежал, но потом каждые 100 метров слышал, что отстаю ещё на восемь секунд. То, что он делает, – настоящее безумие!» – сказал Легрейд NRK после гонки.
Восхитился и брат Йоханнеса Тарьей, который финишировал сегодня лишь 14-м.
«У этих рыжих явно есть какие-то сверхспособности. Я думаю, что он из другой семьи, так как то, что он делает, совершенно безумно», – улыбаясь, признался Тарьей.
Для Бё-младшего эта победа стала 13-й в этом сезоне, что является абсолютным рекордом на старте сезона в XXI веке. До этого дня лучшим по количеству золотых медалей на начальных этапах Кубка мира был Мартен Фуркад. В сезоне-2016/2017 француз выиграл 12 гонок. Правда, тут стоит сделать ремарку. Бё сейчас пробежал 16 стартов, а Фуркаду понадобилось 17 гонок.
Вот только по остальному Бё пока не рекордсмен. Из 13 гонок три победы Йоханнес добыл в эстафете, то есть личных золотых медалей у норвежца пока десять. Столько же выигранных личных гонок и у Фуркада: из 12 высших наград две его медали были завоёваны в командных гонках.
«Я хорошо справился с задачей»
Вообще Бё в этом сезоне крут не только из-за рекордного числа выигранных гонок. Йоханнес поднялся на подиум в 15 (!) из 16 гонок, завоевав, помимо 13 золотых, ещё две бронзовых медали. Единственным «провалом»для скандинавского биатлониста стало 12-е место в первой гонке сезона – индивидуалке в Контиолахти.
И вот здесь, если снова сравнивать с Фуркадом, вновь получается практически равная ситуация. Мартен в том же сезоне-2016/2017 поднимался на подиум 15 раз в 17 гонках. Статистику французу подпортили два старта: эстафета в Рупольдинге, где команда стала девятой, и спринт в Оберхофе, где пятикратный олимпийский чемпион финишировал восьмым. Так что по худшим местам в «плюсе» остался Мартен, а не Бё. Но даже без этого Йоханнес уже стал самым великим, правда, кажется, далось это спортсмену не слишком легко.
«Я всегда старался здесь бежать быстро, но это нужно контролировать. Сегодня я этого не сделал, – объяснил Бё. – К счастью, всё прошло хорошо. На такой высоте бежать с такой скоростью немного по-идиотски. Мне нужно было немного позаботиться о себе. Однако мне удалось провести неплохую гонку».
Кажется, в этом сезоне Йоханнесу покорится ещё один рекорд, поставленный в сезоне-2018/2019 им самим же. Тогда Бё в 25 гонках одержал 16 побед. До нового крутого достижения осталось буквально три золотых медали.
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