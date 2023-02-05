Бьорндален раскрыл норвежцам «секрет побед». На чемпионате мира они будут вне конкуренции?

Восьмикратный олимпийский чемпион и самый титулованный биатлонист в истории Уле-Эйнар Бьорндален после завершения карьеры щедро одаривает советами не только китайскую сборную, в которой он работал перед Олимпиадой-2022 в Пекине, но и норвежцев. Своим «секретом победы» он поделился с Ветле Шоста Кристиансеном и Йоханнесом Дале, которые подготовились к чемпионату мира – 2023 по заветам Великого и ужасного.

Советы от Бьорндалена

«Мы много говорили с Уле-Эйнаром и получили хорошие советы о том, как мы должны готовиться и чего должны остерегаться», – говорит Кристиансен.

Сам Бьорндален придерживался плана жить в горах перед важными стартами, даже если те проходили в низине. Теперь Дале и Кристиансен используют его опыт. Оба биатлониста перед чемпионатом мира жили и тренировались 17 дней на высоте 1600 м в Антерсельве. Они верят, что такая работа даст им определённый толчок и позволит проявить себя на главном старте.

«После трёх тяжёлых гоночных уикендов мы были особенно осторожны, в том числе и в отношении подготовки к турниру в Оберхофе. Сначала мы тренировались с частотой сердечных сокращений на пять ударов ниже, затем у нас были быстрые занятия, на которых мы придерживались той же техники и интенсивности, которые ждут нас в Оберхофе. Также мы проводили спокойные тренировки и отдыхали», — рассказывает Ветле Шоста.

«Оно того стоит»

Хорошо отдохнуть им действительно удалось. Биатлонистам разрешили жить дальше в отеле недалеко от биатлонного стадиона в Антерсельве, где до этого они принимали участие в этапе Кубка мира. Там они пользовались холодным и горячим бассейнами, спа-салоном, саунами, придерживались специальной диеты. Счёт за всё это великолепие – 3500 норвежских крон в день (около 25 тысяч рублей) – биатлонисты оплачивают самостоятельно.

«Это расходы ради будущих доходов, – говорит Кристиансен. – Оно того стоит. Физически и морально мы выиграем от пребывания здесь и надеемся, что инвестиции окупятся, когда мы доберёмся до чемпионата мира. Это важно с точки зрения обучения, но не менее важно для получения прибыли».

«Делать то, во что веришь»

Такая подготовка по оценке самих спортсменов даст им особое преимущество.

«Я надеюсь, что смогу проехать на 15–20 секунд быстрее в Оберхофе, на трассе, которая предъявляет экстремальные требования к спортсменам. Это увеличение мощности, которое мы получаем в значительной степени после пребывания на высоте, позволяет нам приблизиться к максимальной скорости в течение более длительного периода времени. Когда вы спускаетесь с высоты, то должны быть в лучшей форме между седьмым и десятым днями. Спринт на чемпионате мира начинается на девятый день», – объясняет Дале.

Йоханнес надеется, что пребывание на высоте перед чемпионатом мира окажет на него то же воздействие, которое было перед турниром в Поклюке в 2021-м.

«Я делаю это, потому что верю в это. Это было очень эффективно в Поклюке. Мой «движок» был просто великолепен, это лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал, — описывает Дале. – Я думаю, что разумно поступить так снова, даже если соревнования проходят в низине. Надеюсь, я получу в итоге тот же самый эффект. Нужно делать, то, что считаешь нужным, во что веришь».

«Приятно, когда есть с кем поделиться шутками»

За неделю до старта чемпионата мира Кристиансен и Дале отправились домой в Норвегию, чтобы акклиматизироваться в так называемом базовом лагере чемпионата мира. Они, конечно же, снова будут жить вместе.

«Я живу с ним в комнате каждый день подряд уже больше месяца, – рассказывает Кристиансен. – Во время пандемии мы поняли, что скучно жить в одиночестве – а потому приятно, когда есть с кем поделиться шутками.

Эти двое действительно часто подшучивают друг над другом. Йоханнес Дале, например, опубликовал в соцсетях фото, где через нейросети превратил Ветле Кристиансена в девушку, и подписал его, добавив эмодзи с потёкшей слюной: «Всего 17 дней вместе на высоте, вот так я представляю себе Ветле».

Норвежцы – известные шутники. А самое главное, что эта черта никогда не мешала им добиваться самых грандиозных высот. Результат проделанной работы мы увидим уже совсем скоро на чемпионате мира в Оберхофе.