Стартует первый в истории ЧМ по биатлону без России. Собрали всё, что надо знать о турнире

8 февраля в Германии стартует главное событие биатлонного сезона – чемпионат мира – 2023. В этом году турнир пройдёт в любимом россиянами Оберхофе, правда, без участия наших спортсменов. Несмотря на столь досадный расклад, посмотреть будет на что – как минимум на драматичные эстафеты.

Собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящем турнире.

Когда и где пройдёт ЧМ-2023 по биатлону?

56-й чемпионат мира по биатлону стартует 8 февраля и продлится до 19 февраля. Местом проведения турнира был выбран Оберхоф (Германия), известный болельщикам своей непредсказуемой погодой. Чемпионат мира в этом городе планировалось провести ещё в 2016 году, но из-за предполагаемой тёплой зимы выбор тогда сделали в пользу Хольменколлена.

Для Оберхофа этот чемпионат мира станет вторым в истории. Впервые главное событие биатлонного сезона прошло тут в 2004 году. Тогда победителем общего зачёта стала сборная Норвегии, завоевавшая девять медалей (4 – 2 – 3). Сборная России же была лишь четвёртой с шестью наградами (1 – 3 – 2).

В этом году результаты, показанные спортсменами на чемпионате мира, не идут в зачёт Кубка мира. Раньше они всегда учитывались в «тотале».

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2023

Предыдущий чемпионат мира по биатлону проходил два года назад в Поклюке (Словения). Тогда на турнире было разыграно 12 комплектов наград, четыре из которых в эстафетах. В этом году медалей будет разыграно столько же.

Награды будут разыгрываться практически каждый день, за исключением трёх: 9, 13 и 17 февраля. В эти даты биатлонистам предоставят отдых.

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2023

Смешанная эстафета – 8 февраля, 16:45 (московское время).

Спринт, женщины – 10 февраля, 16:30.

Спринт, мужчины – 11 февраля, 16:30.

Гонка преследования, женщины – 12 февраля, 15:25.

Гонка преследования, мужчины – 12 февраля, 17:30.

Индивидуальная гонка, мужчины – 14 февраля, 16:30.

Индивидуальная гонка, женщины – 15 февраля, 16:30.

Одиночная смешанная эстафета – 16 февраля, 17:10.

Эстафета, мужчины – 18 февраля, 13:45.

Эстафета, женщины – 18 февраля, 17:00.

Масс-старт, мужчины – 19 февраля, 14:30.

Масс-старт, женщины – 19 февраля, 17:15.

Где смотреть трансляции ЧМ-2023 по биатлону

Болельщики не смогут увидеть гонки чемпионата мира на федеральных телеканалах, как это было в прошлые годы. Однако не стоит расстраиваться, большой биатлон посмотреть ещё можно. Существует несколько вариантов. Первый – в онлайн-кинотеатре Okko по подписке. Второй – на телеканале Eurosport по подписке, которую, правда, нельзя оплатить российской картой. Третий – официальный сайт IBU. Там трансляции гонок будут бесплатными, однако с одним только интершумом, без комментаторов.

Почему Россия не участвует в чемпионате мира по биатлону?

К сожалению, ЧМ-2023 пройдёт без участия России. Ещё в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на территории Украины. С тех пор дисквалификация россиян лишь продлевалась. В выступлении на чемпионате мира – 2023 нашим спортсменам также было отказано.

ЧМ-2023 станет первым в истории, на котором не присутствовали представители сборной СССР, Объединённой команды или России. До этого на протяжении 65 лет и 55 турниров спортсмены из нашей страны всегда боролись за медали.

На последнем чемпионате мира, который проходил в 2021 году в Поклюке, сборная России выступала в нейтральном статусе из-за допингового скандала. Тогда россияне завоевали одну медаль. Бронзу в мужской эстафете добыли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Бронза России на ЧМ-2021 Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Фавориты чемпионата мира по биатлону — 2023

У мужчин однозначными фаворитами турнира будут норвежцы. Сейчас в топ-8 общего зачёта Кубка мира входят пять представителей скандинавской страны: Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале. При этом Бё-младший, Легрейд и Кристиансен занимают первые три места в тотале. С большой вероятностью именно эта тройка, а также швед Мартин Понсилуома будет претендовать на золотые награды.

В числе других претендентов на медали стоит выделить также французов: Кентена Фийона Майе и Эмильена Жаклена. Шанс попасть на подиум есть и у хозяев турнира – немцев: Бенедикта Долля и Романа Реса.

У женщин всё поинтереснее. Главных фавориток как минимум пять: лидер общего зачёта француженка Жюли Симон, шведка Эльвира Эберг, итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци и немка Денизе Херрман-Вик. Побороться за попадание в тройку могут также австрийка Лиза Тереза Хаузер, шведки Линн Перссон и Ханна Эберг и норвежка Ингрид Тандреволд.

Неожиданный сюрприз может преподнести и словенка Анамария Лампич, которая в межсезонье перешла из лыж в биатлон. Спортсменка довольно нестабильна: у неё не самая лучшая стрельба, но лучшая скорость. Анамария на этапах Кубка мира дважды попадала в топ-6, становясь пятой. В последнее время словенка улучшила стрельбу, а значит, не исключено, что сможет подарить болельщикам яркую сенсацию на чемпионате мира.

Анамария Лампич Фото: Laurent Salino/Getty Images

Мужская и женская эстафеты на ЧМ-2023 по биатлону

Обычно самые интересные гонки на всех крупных биатлонных турнирах – эстафеты. ЧМ-2023 в этом смысле вряд ли станет исключением. Первыми командную гонку побегут мужчины, она стартует 18 февраля в 13:45. Велика вероятность, что победу одержит сборная Норвегии. Скандинавы выиграли последние семь эстафет, то есть все с января 2022 года!

Серебро может уйти немцам, которые в этом сезоне дважды были вторыми и дважды третьими. Тройку призёров могут замкнуть или французы, завоевавшие на текущем Кубке мира две бронзы и серебро, или шведы, которые из-за постоянных проблем со стрельбой лишь раз были вторыми.

У женщин же всё более драматично и нет явного фаворита. Все сборные на Кубке мира выглядели ровно. Более того, нет ни одной команды, поднимавшейся на подиум во всех четырёх гонках. Больше всего медалей у шведок (1 – 2 – 0) и немок (0 – 2 – 1). Дважды в тройку заезжали француженки (2 – 0 – 0), норвежки (1 – 0 – 1) и итальянки (0 – 0 – 2). Так что смотреть женскую гонку, которая начнётся 18 февраля в 17:00, точно будет интересно.