Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Кого из звёзд биатлона не взяли на чемпионат мира – 2023: Стина Нильссон, Тириль Экхофф, Франциска Пройс и другие

«Это стало для меня шоком». Кого из звёзд биатлона не взяли на чемпионат мира – 2023
Ангелина Николаева
Кого из звёзд биатлона не взяли на ЧМ-2023
Комментарии
В Оберхофе не выступит целая команда титулованных спортсменок.

С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдёт чемпионат мира по биатлону. О том, что российские биатлонисты пропустят соревнования из-за отстранения, к сожалению, всем было известно уже давно. А вот новости о пропуске важнейшего старта сезона некоторыми звёздными биатлонистами из других стран действительно стали для болельщиков неожиданностью.

Разбираемся, кто из сильнейших биатлонистов мира пропустит чемпионат мира в этом году. Из них можно составить целую боеспособную команду.

Нильссон так и не освоилась в биатлоне

В числе тех, кто не смог пробиться на чемпионат мира – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Швеции Стина Нильссон. Бывшая лыжница пока так и не смогла адаптироваться в биатлоне: она не очень удачно начала сезон на Кубке мира, после чего тренеры отправили её на Кубок IBU.

«Она была одной из лучших, но совсем пропала». Олимпийскую чемпионку выгоняют с Кубка мира «Она была одной из лучших, но совсем пропала». Олимпийскую чемпионку выгоняют с Кубка мира

В борьбе за последнюю путёвку на чемпионат мира от Швеции Нильссон уступила Моне Брорссон. Но, даже несмотря на это, у Нильссон всё ещё оставался шанс выступить на чемпионате мира вместо приболевшей Эльвиры Эберг, однако сильнейшей шведке всё-таки удалось вовремя восстановиться. Эберг выиграла две бронзы на этапе Кубка мира в Антхольце и лишила Нильссон последней возможности отправиться в Оберхоф.

Стина Нильссон

Стина Нильссон

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

«Обязательно увидим Экхофф в будущем»

На чемпионат мира – 2023 не попала и звезда норвежского биатлона, двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф. В этом сезоне 32-летняя спортсменка не приняла участие ни в одной из гонок Кубка мира из-за бессонницы и проблем со здоровьем, которые возникли после перенесённого в 2022-м коронавируса.

«Норвежцы перешли черту». Шведские биатлонисты обиделись на жёсткие шутки соседей «Норвежцы перешли черту». Шведские биатлонисты обиделись на жёсткие шутки соседей

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер сообщил, что в этом сезоне норвежка вообще не выступит на соревнованиях.

«Она наслаждается жизнью, проводит много времени со своими друзьями и семьёй и предпочитает быть обычной Тириль, а не спортсменкой. Худшее для неё – сидеть перед телевизором и смотреть биатлон.

Она хочет вернуться. Мы обязательно увидим Тириль в будущем. Она знает, что выбрала верный путь, решив сделать перезагрузку и продолжить выступать с новыми силами, возможно, до Олимпийских игр — 2026 в Антхольце».

Экхофф участвовала в шести последних чемпионатах мира, с которых привезла 15 медалей, в том числе 10 золотых. Отсутствие Тириль – это действительно большая потеря для турнира в Оберхофе.

«Одно из самых трудных решений в карьере»

В конце января о досрочном завершении сезона заявила немецкая биатлонистка и чемпионка мира 2015 года в эстафете Франциска Пройс. Девушка решила пропустить оставшиеся этапы Кубка мира и домашний чемпионат мира из-за проблем со здоровьем.

«После двух гонок в Антхольце я приняла решение досрочно завершить сезон. С моим нынешним состоянием здоровья я просто не в состоянии показывать результаты, которые были бы необходимы, чтобы помочь нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе. Конечно, это одно из самых трудных решений, что мне приходилось принимать за всю мою карьеру».

Франциска Пройс

Франциска Пройс

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Опытную эстафетчицу заменит 25-летняя Ханна Кебингер, которая из-за болезни начинала сезон на Кубке Германии, но смогла пробиться на чемпионат мира благодаря достойному выступлению на Кубке мира и чемпионате Европы.

«Было ясно, что это мой последний сезон»

Также не выступит на ЧМ-2023 призёр Олимпийских игр и трёхкратная чемпионка мира Ванесса Хинц. В этом сезоне немка не смогла отобраться в сборную Германии на Кубок мира и выступала на Кубке IBU. Хинц выиграла бронзу в спринте на чемпионате Европы, но вместо того, чтобы отправиться на соревнования более высокого уровня, объявила о завершении карьеры.

«Летом, до того, как начались травмы, мне было ясно, что это мой последний сезон. Моё тело и голова подсказывали, что я должна прекратить заниматься спортом в 31 год. Я абсолютно готова к следующему этапу жизни. Заканчиваю свою карьеру и чувствую себя счастливой, потому что смогла пережить много прекрасных моментов с другими великими спортсменами», – приводит слова спортсменки Немецкая лыжная ассоциация.

«Пора завязывать с биатлоном»

За месяц до старта чемпионата мира в Оберхофе победитель и призёр этапов Кубка мира 32-летняя итальянка Федерика Санфилиппо узнала, что не попала в состав национальной команды на домашний этап в Антхольце. А учитывая, что это был последний старт перед чемпионатом мира, она поняла, что и на главный турнир сезона её не возьмут. Разочарованная этой новостью Санфилиппо уже на следующий день объявила о завершении карьеры в биатлоне.

Федерика Санфилиппо

Федерика Санфилиппо

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

«Тогда я поняла, что у меня больше не будет возможности соревноваться, то есть продолжать заниматься биатлоном. Я поняла, что на меня больше не рассчитывают и пора завязывать с биатлоном. Это исключение стало для меня шоком, с которым было трудно справиться в первые часы.

Непросто чувствовать себя обделённой, но мне пришлось как-то отреагировать и принять самое трудное решение в моей карьере – навсегда покончить с биатлоном. Со спортом, который доставлял мне много удовольствия, заставлял меня расти, часто подвергал испытаниям», – сказала Санфилиппо.

«Исключение стало для меня шоком». Итальянскую биатлонистку со скандалом выгнали из спорта «Исключение стало для меня шоком». Итальянскую биатлонистку со скандалом выгнали из спорта

Однако совсем уходить из спорта Санфилиппо не собирается. Итальянка уже приняла участие в двух этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо и Тоблахе. Поэтому вполне возможно, что вместо чемпионата мира по биатлону она отправится в Планицу, где пройдёт ЧМ по лыжным гонкам.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023