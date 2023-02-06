«Это стало для меня шоком». Кого из звёзд биатлона не взяли на чемпионат мира – 2023

С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдёт чемпионат мира по биатлону. О том, что российские биатлонисты пропустят соревнования из-за отстранения, к сожалению, всем было известно уже давно. А вот новости о пропуске важнейшего старта сезона некоторыми звёздными биатлонистами из других стран действительно стали для болельщиков неожиданностью.

Разбираемся, кто из сильнейших биатлонистов мира пропустит чемпионат мира в этом году. Из них можно составить целую боеспособную команду.

Нильссон так и не освоилась в биатлоне

В числе тех, кто не смог пробиться на чемпионат мира – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Швеции Стина Нильссон. Бывшая лыжница пока так и не смогла адаптироваться в биатлоне: она не очень удачно начала сезон на Кубке мира, после чего тренеры отправили её на Кубок IBU.

В борьбе за последнюю путёвку на чемпионат мира от Швеции Нильссон уступила Моне Брорссон. Но, даже несмотря на это, у Нильссон всё ещё оставался шанс выступить на чемпионате мира вместо приболевшей Эльвиры Эберг, однако сильнейшей шведке всё-таки удалось вовремя восстановиться. Эберг выиграла две бронзы на этапе Кубка мира в Антхольце и лишила Нильссон последней возможности отправиться в Оберхоф.

Стина Нильссон Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

«Обязательно увидим Экхофф в будущем»

На чемпионат мира – 2023 не попала и звезда норвежского биатлона, двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф. В этом сезоне 32-летняя спортсменка не приняла участие ни в одной из гонок Кубка мира из-за бессонницы и проблем со здоровьем, которые возникли после перенесённого в 2022-м коронавируса.

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер сообщил, что в этом сезоне норвежка вообще не выступит на соревнованиях.

«Она наслаждается жизнью, проводит много времени со своими друзьями и семьёй и предпочитает быть обычной Тириль, а не спортсменкой. Худшее для неё – сидеть перед телевизором и смотреть биатлон.

Она хочет вернуться. Мы обязательно увидим Тириль в будущем. Она знает, что выбрала верный путь, решив сделать перезагрузку и продолжить выступать с новыми силами, возможно, до Олимпийских игр — 2026 в Антхольце».

Экхофф участвовала в шести последних чемпионатах мира, с которых привезла 15 медалей, в том числе 10 золотых. Отсутствие Тириль – это действительно большая потеря для турнира в Оберхофе.

«Одно из самых трудных решений в карьере»

В конце января о досрочном завершении сезона заявила немецкая биатлонистка и чемпионка мира 2015 года в эстафете Франциска Пройс. Девушка решила пропустить оставшиеся этапы Кубка мира и домашний чемпионат мира из-за проблем со здоровьем.

«После двух гонок в Антхольце я приняла решение досрочно завершить сезон. С моим нынешним состоянием здоровья я просто не в состоянии показывать результаты, которые были бы необходимы, чтобы помочь нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе. Конечно, это одно из самых трудных решений, что мне приходилось принимать за всю мою карьеру».

Франциска Пройс Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Опытную эстафетчицу заменит 25-летняя Ханна Кебингер, которая из-за болезни начинала сезон на Кубке Германии, но смогла пробиться на чемпионат мира благодаря достойному выступлению на Кубке мира и чемпионате Европы.

«Было ясно, что это мой последний сезон»

Также не выступит на ЧМ-2023 призёр Олимпийских игр и трёхкратная чемпионка мира Ванесса Хинц. В этом сезоне немка не смогла отобраться в сборную Германии на Кубок мира и выступала на Кубке IBU. Хинц выиграла бронзу в спринте на чемпионате Европы, но вместо того, чтобы отправиться на соревнования более высокого уровня, объявила о завершении карьеры.

«Летом, до того, как начались травмы, мне было ясно, что это мой последний сезон. Моё тело и голова подсказывали, что я должна прекратить заниматься спортом в 31 год. Я абсолютно готова к следующему этапу жизни. Заканчиваю свою карьеру и чувствую себя счастливой, потому что смогла пережить много прекрасных моментов с другими великими спортсменами», – приводит слова спортсменки Немецкая лыжная ассоциация.

«Пора завязывать с биатлоном»

За месяц до старта чемпионата мира в Оберхофе победитель и призёр этапов Кубка мира 32-летняя итальянка Федерика Санфилиппо узнала, что не попала в состав национальной команды на домашний этап в Антхольце. А учитывая, что это был последний старт перед чемпионатом мира, она поняла, что и на главный турнир сезона её не возьмут. Разочарованная этой новостью Санфилиппо уже на следующий день объявила о завершении карьеры в биатлоне.

Федерика Санфилиппо Фото: Kevin Voigt/Getty Images

«Тогда я поняла, что у меня больше не будет возможности соревноваться, то есть продолжать заниматься биатлоном. Я поняла, что на меня больше не рассчитывают и пора завязывать с биатлоном. Это исключение стало для меня шоком, с которым было трудно справиться в первые часы.

Непросто чувствовать себя обделённой, но мне пришлось как-то отреагировать и принять самое трудное решение в моей карьере – навсегда покончить с биатлоном. Со спортом, который доставлял мне много удовольствия, заставлял меня расти, часто подвергал испытаниям», – сказала Санфилиппо.

Однако совсем уходить из спорта Санфилиппо не собирается. Итальянка уже приняла участие в двух этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо и Тоблахе. Поэтому вполне возможно, что вместо чемпионата мира по биатлону она отправится в Планицу, где пройдёт ЧМ по лыжным гонкам.