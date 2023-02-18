«То, что они делают, — ужасно». Бьорндален наехал на сборные Франции и Германии на ЧМ-2023

Сингл-микст на ЧМ-2023 оказался в центре внимания по весьма неожиданной причине – не из-за пятой, рекордной победы норвежца Йоханнеса Бё.

Поводом для бурных обсуждений стали не самые сильные составы сборных Франции и Германии на гонку. Команды за непонятную тактику жёстко раскритиковал Уле-Эйнар Бьорндален. И, кажется, норвежец прав.

«Что дальше? Они вообще не выйдут на старт?»

Ожидалось, что в числе потенциальных фаворитов в сингл-миксте будут сборные Норвегии, Швеции, Франции и Германии. Но если скандинавы выставили свои сильнейшие составы: Йоханнеса Бё и Марту Рёйселанд, а также Себастиана Самуэльссона и Ханну Эберг, то две другие команды заявили на гонку не самых сильных биатлонистов. Францию представляли Фабьен Клод и дебютантка Лу Жанмонно, за Германию бежали Филипп Наврат и проводящая первый полноценный сезон на КМ София Шнайдер. В итоге и французы, и немцы остались без медалей. Это и разозлило Уле-Эйнара Бьорндалена.

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«Я очень удивлён. Они выставляют команды «Б». То, что они делают, – просто ужасно, – пожаловался Бьорндален в эфире TV2. – Франция ясно дала понять, что не хочет выставлять лучшую команду. Они приняли это решение давным-давно, это мне сказал французский журналист. Причина в том, что олимпийская медаль в сингл-миксте невозможна, поэтому в приоритете была смешанная эстафета. И они делают это, несмотря на то что Симон и Гигонна – прошлогодние чемпионы мира!

Германия тоже выставила команду «Б» – и это на домашнем чемпионате мира! Делать такое в самый важный момент для биатлонного сезона… Что дальше? Они выберут третью команду или вообще не выйдут на старт? Я не понимаю, почему они не выставляют лучшую команду. Они могли выиграть медаль, пусть и не с такими большими шансами».

Крайне удивлён такими стартовыми раскладами был и главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

«Цель каждой команды – выиграть как можно больше медалей. Я верю, что мы и Норвегия выставим лучших, чтобы завоевать больше медалей. Я не знаю, каковы планы остальных команд. Я честно не понимаю. На чемпионате мира нужно выставить лучших», – заявил Лукас.

Более аккуратно ещё перед гонкой высказалась Марте Рёйселанд. Она предположила, что выбор такого состава соперниками был обусловлен спецификой сингл-микста.

«Я посмотрела на стартовый лист, и вроде бы у некоторых команд действительно резервные составы, – пояснила Марте. – Но мы должны понимать, что сингл-микст – особая дисциплина. Это не обычная гонка, где ты идёшь по трассе и проводишь много времени на рубежах. Здесь вы должны идти быстро, стрелять быстро и должны быть готовы взорваться в нужный момент. Так что эти составы могут быть лучше, чем кажутся сейчас».

«Шведы сделали столько же ошибок, сколько и мы»

Правда, соперники не оценили критики в свой адрес. Если французы просто промолчали, то немцы обрушились с обвинениями на Бьорндалена. Тренер сборной Германии Марк Кирхнер нашёл что ответить норвежцу.

«Бьорндален всегда говорит о взаимоуважении и подобных вещах и хочет, чтобы к нему как к бывшему спортсмену прислушивались. Но то, что он сказал, было проявлением неуважения к биатлонистам. Я бы ни при каких обстоятельствах не назвал наш состав командой «Б». Шведы сделали столько же ошибок по ходу гонки, сколько и мы, и их тоже нет на пьедестале, хотя они выставили сильнейший состав», – высказался Кирхнер.

С одной стороны, немецкий тренер прав. Шведы с действительно основным составом выступили едва ли лучше немцев и французов с резервистами. У всех команд по одному штрафному кругу и 12 дополнительных патронов, все попали в топ-6, проиграв больше минуты. Вот только скандинавы приехали к финишу лишь на 5,5 секунды быстрее французов и на 14,3 секунды быстрее немцев.

С другой стороны, отрицать крайне странный выбор заведомо более слабых составов бессмысленно. Вероятно, если бы Германия и Франция заявили на гонку лучших спортсменов, расклады на финише могли бы быть совершенно иными. И в данном случае Бьорндален абсолютно прав.

Конечно, у обеих команд явно были причины, по которым на гонки выставили вторые составы. Из наиболее вероятных – желание дать лидерам лишний день отдыха и стремление предоставить возможность молодым спортсменам попробовать себя в гонке. И если вопросов к лишнему дню отдыха нет, ведь действительно это в дальнейшем может сказаться на шансах в классической эстафете и масс-старте, то к возможности молодым выступить на ЧМ их множество.

Главная цель чемпионатов мира – завоевание медалей, поэтому выставлять в гонку, где твоя сборная может с лёгкостью оказаться на пьедестале, не самых сильных новичков опрометчиво. Конечно, другое дело, когда дебютант довольно силён. Но если уж очень хочется опробовать силы молодых, то делать это нужно в личных гонках: спринтах и индивидуалках. Тем более у тех же французов на оба старта была одна дополнительная квота.

В итоге решение не выставлять сильнейших биатлонистов лишило обе команды потенциальных медалей. Французы однозначно потеряли возможность защитить титул, а немцы упустили шанс порадовать своих болельщиков. Последнее, кстати, можно расценить как небольшое неуважение к фанатам, которые купили отнюдь не дешёвые билеты на домашний чемпионат мира, дабы посмотреть на шоу в исполнении своих спортсменов.