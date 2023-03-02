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Мужчины. 10 км Спринт
Начало прямой трансляции
18:10 Мск
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Кубок мира по биатлону — 2022/2023 — онлайн-трансляция мужского спринта 2 марта 2023 года на 7-м этапе КМ в Нове-Место

Кубок мира по биатлону. Йоханнес Бё готов продолжить легендарную победную серию. LIVE
Ангелина Николаева
Кубок мира по биатлону, Йоханнес Бё
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Чемпионат мира остался позади. Теперь норвежец на полной скорости летит к «Большому хрустальному глобусу».
Расписание Кубка мира по биатлону - 2022/2023
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2022/2023

В Нове-Место (Чехия) после перерыва на чемпионат мира возобновляется Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В четверг, 2 марта, пройдёт одна гонка — мужской спринт. Начало — в 18:10 по московскому времени.

Главной звездой мужского спринта в Нове-Место, конечно, будет Йоханнес Бё. Хоть ему и не удалось установить вечный рекорд на ЧМ-2023, на Кубке мира он продолжает фантастическую победную серию. До перерыва он выиграл восемь гонок подряд и, конечно, не прочь добавить к ним и девятую. Получится ли?

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского спринта на Кубке мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Live Ангелина Николаева

Сейчас третье место в общем зачёте Кубка мира среди мужчин занимает Ветле Шоста Кристиансен, у него 588 очков. Однако и он не сможет приблизиться к лидеру Йоханнесу Бё, на счету которого 1139!

16:49 Ангелина Николаева

Себастиан Самуэльссон, который выиграл золото и три бронзы на чемпионате мира в Оберхофе, заявил, что на седьмом этапе Кубка мира он настроен бороться за медали.

«Понятно, что уверенность в себе сейчас значительно крепче, чем до чемпионата мира. Думаю, что в январе я был в поисках оптимальной формы, и у меня не совсем получалось хорошо выступать, но чемпионат мира получился хорошим. Сейчас чувствую, что, даже если я не в такой форме, как на чемпионате мира, за одну неделю мало что может поменяться кардинально. У меня есть хорошие шансы благоприятно завершить сезон. Обычно сезон для меня заканчивается несколькими подиумами.

Я настроен бороться за медали в Нове-Место. Конечно, будет сложно, но я думаю о долгосрочной перспективе и хочу иметь возможность всё время выступать на высоком уровне, набираться опыта. В конце сезона ты начинаешь думать о следующем. Сейчас есть время пробовать что-то с перспективой на будущее», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Сегодня швед стартует 41-м.

16:43 Ангелина Николаева

До старта мужского спринта остаётся ещё 30 минут! Самое время ознакомиться со стартовым листом, который можно найти здесь.

Йоханнес Бё выйдет на старт под вторым номером.

16:41 Ангелина Николаева

Незадолго до старта соревнований в Нове-Место-на-Мораве стало известно, что три заключительных этапа Кубка мира пропустит единственный конкурент Йоханнеса Бё в борьбе за «Большой хрустальный глобус» Стурла Легрейд!

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16:31 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, после небольшого перерыва, стартует этап Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве!

Уже в 18:10 стартует мужской спринт, первая гонка после чемпионата мира в Оберхофе!

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Теги Биатлон Кубок мира Йоханнес Бё •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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