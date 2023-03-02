Кубок мира по биатлону. Йоханнес Бё готов продолжить легендарную победную серию. LIVE

Чемпионат мира остался позади. Теперь норвежец на полной скорости летит к «Большому хрустальному глобусу».

В Нове-Место (Чехия) после перерыва на чемпионат мира возобновляется Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В четверг, 2 марта, пройдёт одна гонка — мужской спринт. Начало — в 18:10 по московскому времени.

Главной звездой мужского спринта в Нове-Место, конечно, будет Йоханнес Бё. Хоть ему и не удалось установить вечный рекорд на ЧМ-2023, на Кубке мира он продолжает фантастическую победную серию. До перерыва он выиграл восемь гонок подряд и, конечно, не прочь добавить к ним и девятую. Получится ли?

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского спринта на Кубке мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

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