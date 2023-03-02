Кубок мира по биатлону. Йоханнес Бё готов продолжить легендарную победную серию. LIVE

В Нове-Место (Чехия) после перерыва на чемпионат мира возобновляется Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В четверг, 2 марта, пройдёт одна гонка — мужской спринт. Начало — в 18:10 по московскому времени.
Главной звездой мужского спринта в Нове-Место, конечно, будет Йоханнес Бё. Хоть ему и не удалось установить вечный рекорд на ЧМ-2023, на Кубке мира он продолжает фантастическую победную серию. До перерыва он выиграл восемь гонок подряд и, конечно, не прочь добавить к ним и девятую. Получится ли?
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского спринта на Кубке мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Сейчас третье место в общем зачёте Кубка мира среди мужчин занимает Ветле Шоста Кристиансен, у него 588 очков. Однако и он не сможет приблизиться к лидеру Йоханнесу Бё, на счету которого 1139!
Себастиан Самуэльссон, который выиграл золото и три бронзы на чемпионате мира в Оберхофе, заявил, что на седьмом этапе Кубка мира он настроен бороться за медали.
«Понятно, что уверенность в себе сейчас значительно крепче, чем до чемпионата мира. Думаю, что в январе я был в поисках оптимальной формы, и у меня не совсем получалось хорошо выступать, но чемпионат мира получился хорошим. Сейчас чувствую, что, даже если я не в такой форме, как на чемпионате мира, за одну неделю мало что может поменяться кардинально. У меня есть хорошие шансы благоприятно завершить сезон. Обычно сезон для меня заканчивается несколькими подиумами.
Я настроен бороться за медали в Нове-Место. Конечно, будет сложно, но я думаю о долгосрочной перспективе и хочу иметь возможность всё время выступать на высоком уровне, набираться опыта. В конце сезона ты начинаешь думать о следующем. Сейчас есть время пробовать что-то с перспективой на будущее», — приводит слова Самуэльссона SVT.
Сегодня швед стартует 41-м.
До старта мужского спринта остаётся ещё 30 минут! Самое время ознакомиться со стартовым листом, который можно найти здесь.
Йоханнес Бё выйдет на старт под вторым номером.
Незадолго до старта соревнований в Нове-Место-на-Мораве стало известно, что три заключительных этапа Кубка мира пропустит единственный конкурент Йоханнеса Бё в борьбе за «Большой хрустальный глобус» Стурла Легрейд!
Вице-лидер Кубка мира сообщил, что заболел коронавирусом!
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, после небольшого перерыва, стартует этап Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве!
Уже в 18:10 стартует мужской спринт, первая гонка после чемпионата мира в Оберхофе!
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