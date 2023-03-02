Главный соперник Бё уже сдался. Никто не помешает норвежцу опять выиграть Кубок мира

Стурла Легрейд заболел коронавирусом и пропустит три заключительных этапа. А без него интрига в борьбе за первое место мертва.

В четверг, 2 марта, в Нове-Место после перерыва на чемпионат мира возвращается Кубок мира. Впереди ещё три этапа, почти два десятка гонок, но спортивная интрига жива только в женских соревнованиях. В мужских можно спокойно награждать Йоханнеса Бё трофеем и отпускать всех с миром.

У норвежца и так был большой отрыв в общем зачёте Кубка мира. Но новость, которая пришла в первый день весны, уничтожила и надежду на борьбу.

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А новость заключается в том, что другой норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, который шёл на втором месте в общем зачёте Кубка мира и хоть как-то давил на всемогущего Йоханнеса, заболел коронавирусом. В связи с этим он пропустит все три оставшихся этапа турнира и завершит сезон досрочно.

Ну а теперь немножко о турнирных раскладах, которые после этой новости стали совсем уж грустными. У Йоханнеса перед стартом седьмого этапа Кубка мира в активе 1139 баллов. У Стурлы – 920, и больше уже не будет. Но самое смешное, что Легрейд вполне может остаться даже на втором месте, потому что конкуренты катастрофически далеко. Третьим идёт ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен, и у него 588 баллов. Разрыв поразительный!

Где там все остальные – можете посмотреть сами. У нас подробная таблица:

А теперь немного чистой математики. Отрыв Йоханнеса Бё от ближайшего возможного преследователя – 551 очко. За победу в гонке дают 90. Личных гонок впереди ещё семь штук. Даже если Йоханнес просто снимется со всех, то Ветле нужно выигрывать чуть ли не все, чтобы теоретически его догнать.

Даже математически шанс на это невелик. Что уж говорить о практике.

Всё идёт к тому, что после пары удачных гонок Йоханнес может досрочно обеспечить себе победу в общем зачёте Кубка мира. И, скорее всего, это будет самая ранняя досрочная победа в истории турнира. С одной стороны, это Бё реально крутой. С другой – так низок уровень конкуренции этой зимой.