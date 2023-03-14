Французский лыжник не испугался Клебо. И оставил Норвегию без полного пьедестала в спринте

Во вторник, 14 марта, в Драммене (Норвегия) прошёл коротенький 12-й этап Кубка мира, состоящий всего из одного дня и двух гонок – классических спринтов в городском антураже. Смотрелось всё достаточно ярко, но с точки зрения результатов обошлось без больших неожиданностей.

Удивительно лишь то, что норвежцы не собрали полный пьедестал.

Классический спринт – любимая дисциплина Йоханнеса Клебо. Должно было случиться что-то экстраординарное, чтобы лидер сборной Норвегии на глазах своих болельщиков упустил золото. В общем-то, ничего и не произошло.

Лидер общего зачёта Кубка мира классно смотрелся весь день. Квалификацию уверенно выиграл, в четвертьфинале победил, отцепив троих шведов, в полуфинале стал первым, показав лучшее время дня. Да и финал сложился для норвежца благополучно – есть 62-я победа на этапах Кубка мира!

В финале пяти норвежцам противостоял лишь француз Ришар Жув. Он уже побеждал Клебо и не боится ни его, ни других норвежцев, поэтому забег он провёл очень смело. Ближе к финальной части Ришар вышел вперёд, чтобы не попасть в норвежские тиски, но было видно, что у того же Клебо со спуска намного лучше работают лыжи. Пока Йоханнес и Эрик Вальнес катились в стойке, Жув толкался и тратил лишние силы. В итоге на финишной прямой француз чуть не остался даже без бронзы, но получил её по фотофинишу.

Клебо финишировал первым, бросив толкаться метров за 10 до финиша, Вальнес исправился за чемпионат мира и завоевал серебряную медаль.

Учитывая, что Шанава и Голберг в финал спринта в Драммене не пробились, Клебо упрочил своё лидерство и в общем зачёте, и в спринтерском.

Что касается женской гонки, то там победительнице пришлось работать до самого финиша. Норвежка Кристине Шистад отлично провела финал и на финишной прямой не позволила никому подобраться к себе вплотную.

Второй в финале стала шведка Сундлинг, третьей – норвежка Тириль Венг.

Для Тириль это третье место стало очень важным с точки зрения борьбы за победу в Кубке мира. Учитывая, что Нисканен и Диггинс до финала не добрались, норвежка упрочила своё лидерство. За три этапа до завершения турнира её отрыв от ближайшей преследовательницы вырос до 147 очков.