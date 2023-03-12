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Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: норвежские лыжники заняли первые десять мест в марафоне — негативная реакция

«Становится всё хуже и хуже». Бурная реакция на доминирование норвежцев в лыжном марафоне
Юлия Сидорова
Норвежские лыжники заняли первые десять мест
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Если ситуацию не изменить, то с лыжными гонками можно будет прощаться.

В норвежском Хольменколлене через неделю после завершения чемпионата мира состоялся королевский марафон, безоговорочную победу в котором одержали норвежцы, занявшие все первые десять мест.

Впрочем, там, где у Норвегии праздник, у мировых лыжных гонок – серьёзный кризис. Это подчёркивают и эксперты, и тренеры, и сами спортсмены.

«Скучно и грустно на это смотреть»

В субботней гонке у мужчин участие в старте приняли только 36 спортсменов, из которых 12 – норвежцы. Многие просто отказались бежать и выразили недовольство тем, что сложнейшая гонка на 50 км проходит лишь через неделю после аналогичной дистанции на чемпионате мира в Планице.

Победу праздновал Симен Крюгер, убежавший в отрыв с Хансом Холундом. Клебо занял седьмое место, его соперник в борьбе за «Большой хрустальный глобус» Пол Голберг – девятое. Лучшим представителем других стран стал Эндрю Масгрэйв, представляющий Великобританию, – 11-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
11 марта 2023, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
1:55:01.5
2
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
+5.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+12.6

«Это фантастика, что у нас в Норвегии так много мужчин, которые быстро катаются на лыжах, но для интереса к лыжным гонкам на международном уровне это не слишком здорово», – заявила эксперт NRK Терезе Йохауг.

«Теперь у нас есть первая десятка. Становится всё хуже и хуже», – сказал эксперт-комментатор NRK Торгейр Бьорн прямо во время гонки.

«Фантастические усилия норвежской команды, но печальные с точки зрения международных соревнований по лыжным гонкам. Это не та картина, которую мы хотели бы увидеть в Хольменколлене на 50 км. Скучно и грустно на это смотреть», – сказал норвежский чемпион и эксперт Петтер Нортуг.

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«Это просто чушь»

Главный тренер сборной Германии по лыжным гонкам назвал полным идиотизмом календарь сезона, в котором нужно бежать 50 км всего через неделю после того, как и женщины, и мужчины преодолели ту же дистанцию на чемпионате мира. Итальянцы также выразили большое недовольство жёсткой нагрузкой в программе соревнований в феврале и марте.

Звезда итальянских лыж Федерико Пеллегрино был одним из тех, кто не принял участие в марафоне, где также не было ни Калле Хальфварссона, ни Вильяма Порома, ни Ийво Нисканена, ни Фридриха Моха, ни многих других.

«Я хотел бы участвовать во всех гонках, и я тренируюсь, чтобы всегда быть на высоте, но я так не могу. Я не настолько силён», – заявил Пеллегрино.

«Просто смешно», – не согласился с объяснениями иностранных лыжников тренер норвежской национальной команды Носсум. Он не верит объяснениям о том, что слишком трудно пройти две 50-километровые гонки за шесть дней, и считает, что все лыжники обязаны присутствовать на гонках.

«Речь идёт о работе. Гонки – это твоя работа. Вы тренировались, готовились, а потом говорите, что это слишком сложно. Это просто чушь».

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«Вместо того чтобы вот так жаловаться и ныть, может быть, некоторым лыжникам стоит взять себя в руки, потому что каждый должен внести свой вклад, иначе спорт долго не продержится», – вторил тренеру норвежской сборной бывший менеджер команды Видар Лофшус.

«Я устал от иностранцев, указывающих пальцами на кого угодно, кроме самих себя. Расписание действительно дурацкое, и у FIS есть над чем работать. Но спортсмены в первую очередь должны посмотреть на себя в зеркало: сначала приходи на работу! Перестаньте указывать на то, что проблема заключается в Норвегии. И FIS, и спортивные федерации находятся в процессе уничтожения своего собственного вида спорта», – сказал Петтер Скинстад.

«Клебо и Голберг – это, вероятно, те, кто прошёл больше всех гонок в этом сезоне, но они выступают здесь. А если они могут это делать, то и другие тоже могут», – заявил норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен.

«Наш сезон не такой уж длинный, и гонок осталось немного. Лыжники должны потерпеть. По сравнению с сезоном футболиста, это просто ничто, – сказал ставший 11-м Масгрэйв. – Норвегия хороша. Но это не вина Норвегии, это остальным нужно работать. Это просто остальные слишком плохи».

«Норвегия на десять лет впереди»

Некогда королевский марафон в Хольменколлене был кульминацией сезона. Но сейчас ситуация изменилась. Россиян на Кубок мира просто не пустили, а многие другие не поехали в Норвегию после чемпионата мира в Планице. И в целом доминирование норвежцев – это не их вина. Но всё это не отменяет большой проблемы, стоящей перед мировыми лыжными гонками.

Если так пойдёт и дальше, вид спорта просто выродится.

«Кажется, что Норвегия на десять лет опережает всех остальных в лыжных гонках. Нам нужно больше стран на пьедестале почёта», – говорит тренер сборной Италии Маркус Крамер, ещё недавно работавший в России.

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Эпидемия коронавируса и отстранение России стали большим ударом по лыжам, но тенденция на угасание была очевидной ещё до пандемии. Норвежско-российское доминирование ещё до 2020 года в значительной степени вытеснило лыжников из некоторых малых стран. Предыдущие четыре сезона лыжники из Норвегии и России в среднем занимали 11 из 15 первых мест в мужских стартах. Другие страны конкурировать с ними не могли.

В последние годы к лыжным гонкам наблюдался значительный всплеск интереса среди российских телезрителей, и это смягчало падение интереса других стран. Однако после исключения нашей страны общая аудитория значительно сократилась, и всё это на пользу лыжам не идёт.

Вид спорта нужно либо срочно спасать, либо прощаться с ним.

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