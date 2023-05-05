«Это было очевидное решение». Сборную Франции по биатлону возглавил друг России

Сборная Франции по биатлону этой весной переживает непростые времена. На финальном этапе Кубка мира спортсмены во главе с Эмильеном Жакленом и Кентеном Фийоном Майе потребовали отставки тренеров Венсана Виттоза и Патрика Фавра, под руководством которых спортсмены работали целых пять лет и добились значимых успехов. Произошедшее удивило даже директора сборной Франции Стефана Бутио и технического директора федерации лыжного спорта страны Пьера Миньерея. Последний после объявления об уходе тренеров признался, что теперь «собрать всё воедино будет непросто».

Полтора месяца никому не было известно, кто же возглавит мужскую сборную после тяжёлого разрыва. И лишь в начале мая стало известно о ключевом назначении. Главным тренером назначили победителя и многократного призёра чемпионатов мира 39-летнего Симона Фуркада. Компанию ему составит 60-летний Жан-Пьер Амат, олимпийский чемпион 1996 года по стрельбе из винтовки. Он займётся стрелковой подготовкой.

«Спортсмены выразили желание работать с ним»

После объявления директор сборной Франции Стефан Бутио объяснил, почему выбор пал именно на Фуркада, хотя, помимо него, рассматривалась кандидатура Батиста Дестьё (тренер женской французской команды В). Оказалось, что главным фактором стало желание действующих спортсменов основной сборной работать именно с Симоном.

«У Батиста Дестьё действительно есть навыки и хороший опыт. Он также мог претендовать на это место, но, поскольку спортсмены выразили желание работать с Симоном, который также имеет опыт участия в Кубке мира, выбор пал на него», – объяснил решение глава французской сборной.

«Нам хорошо известны его страсть к дисциплине, знание своего вида спорта. Он всегда стремится приобрести новые навыки. Он тот, у кого есть сверхмотивация. Спортсмены захотели работать с ним. Я не хочу оказаться во взрывоопасной ситуации, когда это совсем не нужно. С учётом мотивации Симона и желания спортсменов работать с ним, это было очевидное решение.

У спортсменов было много аргументов. Они говорили о его свежести, о новизне, о навыках, о его знании Кубка мира, понимании высокого уровня, его способности слушать… Это не были аргументы в стиле «он наш приятель». Мы исходим из очень здравых соображений по отношению к их желанию.

Я не беспокоюсь по поводу того, на что он способен. И если ему есть что сказать своим спортсменам, он им это скажет!» – продолжил Бутио.

А технический директор федерации Пьер Миньерей не так оптимистичен.

«Всё придётся перестраивать. Нашей главной заботой будет восстановить «химию» между двумя тренерами, спортсменами, всей командой и системой. Это будет непросто. Я не верю в человека-ангела. Это действительно вопрос системы. Я не верю в тот факт, что из-за того, что у него есть имя, все будут слепо следовать за этим харизматичным человеком», – отметил Миньерей.

«Приложим все усилия, чтобы добиться успеха»

Из спортсменов первым высказался 22-летний призёр Кубка мира Эрик Перро. До попадания в основную сборную Франции он тренировался вместе с юниорской командой, в штаб которой с 2019 года входил Симон Фуркад.

«Я очень доволен людьми, которые только что пришли на тренерскую работу. Симона я знаю с юниорской группы. У меня очень хорошие воспоминания, всё прошло очень хорошо. Он открыт для дискуссии и обладает обширными знаниями во многих областях. Он сможет привести меня к осуществлению многих моих планов. Жан-Пьер никогда не был моим тренером, но я получил много хороших отзывов. Я знаю, что он очень компетентен и что у него много ресурсов. Он тоже сможет принести мне много пользы. Я с нетерпением жду начала работы с ними», – рассказал Эрик.

Своим мнением о партнёрстве с Симоном Фуркадом поделился и его будущий коллега Жан-Пьер Амат:

«Это очень хороший тренер, я понял это в прошлом году, но также я знал его как спортсмена, когда он был ещё среди юниоров. Я его хорошо знаю, на уровне взаимопонимания нет никаких проблем.

Есть чётко сформулированная цель через три года – Олимпиада-2026. Поэтому нам придётся приложить все усилия, чтобы добиться успеха. Мы заложим основы того, что нужно сделать, чтобы попытаться завершить эту олимпийскую миссию наилучшим образом», – рассказал Амат.

Для дуэта цель также будет состоять и в повышении качества выступлений на внутренних соревнованиях, подготовке к стартам Кубка мира по биатлону, проходящего на трассах Франции. И, конечно, биатлонисты вновь должны бороться за золотые медали на самом высоком международном уровне.

«Это непростая задача»

Сам Симон Фуркад после назначения отметил, что не собирался смещать Венсана Виттоза с должности и планировал заниматься командой на Кубке IBU. Однако он счастлив, что ему доверили главную команду.

«Это гордость и честь для меня, а также непростая задача. Наиболее почётно, что моя кандидатура была выдвинута спортсменами. Это очень важно для меня. Я благодарен за оказанное доверие.

Отлично знаю спортсменов, которые были моими товарищами по команде и даже друзьями. Но я не собираюсь смешивать работу и личные отношения. Когда будет что сказать, я не стану колебаться. Я хочу восстановить коммуникацию в сборной. Мы сделаем всё, чтобы это сработало. Кульминацией нашей работы станет Олимпиада 2026 года», – поделился Симон.

Симон Фуркад Фото: Christophe Pallot/Getty Images

В социальных сетях, через два дня после официального назначения, он рассказал о своём пути к заветной должности:

«Я и представить себе не мог, что через две недели после завершения профессиональной карьеры и прихода в сборную меня попросят возглавить федеральную группу юниоров. Однако желание тренировать было для меня само собой разумеющимся.

Я стремился вернуть биатлону то, что он мне дал. И что может быть прекраснее, чем поделиться своим опытом с молодыми спортсменами, как это делали такие люди, как Рафаэль Пуаре, Венсан Дефран или Сандрин Байи, которые помогали мне в прошлом. После четырёх лет, проведённых в составе сборной Франции среди юниоров и команд категории B, сегодня я горжусь оказанным мне доверием возглавить мужскую группу, выступающую на Кубке мира.

С нетерпением жду возможности поработать в группе, которую я знаю слишком хорошо, состоящей из бывших товарищей по команде и спортсменов, более молодых, с многообещающим будущим, с которыми я уже работал в предыдущие сезоны».

Назначение Симона Фуркада – радостная весть не только для французов, но и для российских фанатов новоиспечённого тренера сборной.

Симон всегда был и остаётся другом для наших спортсменов. Достаточно вспомнить только ситуацию на юниорском чемпионате мира в 2022 году, когда Россию начали накрывать санкции. С вакс-кабины нашей сборной сняли российский флаг, а Фуркад порвал на три полоски флаг Франции и из него составил российский. Он также выступает за то, чтобы Россию допустили до международных соревнований и поддерживает наших спортсменов.