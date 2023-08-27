Андрей Расторгуев был наказан за нарушение правил техники безопасности — он просто поправил винтовку.

У латвийского биатлониста отобрали медаль ЧМ-2023. Фуркада прощали и не за такое

Вы знали, что в Брезно-Осрблье проходит чемпионат мира по летнему биатлону? Даже когда россияне участвовали в таких турнирах, они не вызывали особого интереса, потому что летний и зимний биатлон – совершенно разные виды спорта. А теперь и подавно. Но интересные вещи и в Словакии происходят.

Поправил винтовку — отдал медаль

Спринтерская гонка на 7,5 км у мужчин завершилась победой бельгийца Флорана Клода, которому 20,1 секунды уступил опытнейший латвиец Андрей Расторгуев. Но своё заслуженное серебро спортсмен не получил.

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что Расторгуев был дисквалифицирован за нарушение техники безопасности. После стрельбы биатлонист выехал на трассу с неправильно закреплённой винтовкой. Проще говоря – она не сразу села на спину, и латвийцу пришлось её поправлять.

Серебро досталось другому прибалту – литовцу Витаутасу Строле, а бронза — шведу Йесперу Нелину, который показал лишь четвёртый результат.

Чемпионам прощается всё

Но правила есть правила. Особенно когда это касается винтовки. И здесь от ошибок никто не застрахован. Даже чемпионы. Вот только отношение к чемпионам особенное.

В 2017 году француз Мартен Фуркад перед масс-стартом на Кубке мира в Хольменколлене забыл зарядить магазин патронами.

И обнаружил это на первой стрельбе. Фуркад несколько раз поднимал руку, но никто из судей не отреагировал. Тогда на помощь подоспел французский тренер, который кинул ему обойму. Это запрещено регламентом.

Мартена Фуркада не дисквалифицировали. В IBU решили, что пятикратный олимпийский чемпион сделал всё в соответствии с правилами, а дисквалифицировать из-за ошибки тренера «слишком жёстко».

Тогда мнения в биатлонном сообществе разделились. От «сплошного безобразия» до правильного решения IBU. Тот масс-старт Фуркад выиграл. А вторым в той гонке знаете кто был? Андрей Расторгуев. И если бы тогда судьи проявили ту же принципиальность, что сейчас, но за более грубое нарушение, тогда латвийский биатлонист был бы победителем.

«Это жёсткое решение»

О том, что с винтовкой шутки плохи, знает и Андреа Хенкель.

Титулованную немку просто не допустили до старта гонки преследования на ЧМ-2009 в корейском Пхёнчхане. Она должна была стартовать под шестым номером. Но в комнате, где спортсмены занимаются холостым тренажем, Хенкель допустила выстрел, по ошибке оставив в винтовке патрон. Настоящий патрон. К счастью, выстрел пришёлся в стену и никого не задел.

«Это жёсткое решение. Однако было бы хуже, если б пуля задела кого-то. Я рада, что всё обошлось», — сказала немка.

Пожалуйста, без самодеятельности!

В IBU дотошны в части обращения с оружием.

В 2021 году Евгении Буртасовой запретили закидывать винтовку необычным способом. Российская биатлонистка зрелищно оборачивала винтовку вокруг оси, прежде чем закинуть её на спину.

В IBU считают, что такой способ может нести риски для всех. Вдруг оружие останется заряженным после работы на рубеже?

Решение международной организации биатлонистка прокомментировала в соцсетях.

«Попрощаемся. Такого больше не увидим. Во время последней гонки в Эстерсунде мне сказали, что так закидывать винтовку нельзя. Иначе дисквалификация», написала Буртасова.

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А что там вообще на ЧМ-2023?

Несмотря на обидную ошибку в спринте, Андрей Расторгуев уедет из Словакии с победой. Латвийский биатлонист забрал победу в суперспринте, допустив на четырёх рубежах лишь одну осечку. Серебро и бронза достались чеху Томашу Микиске и украинцу Артёму Тищенко.

Женский суперспринт остался за немкой Марион Визенсартер, которая обыграла эстонку Тюли Томингас и соотечественницу Лизу Марию Шпарк.

Томингас после серебра в суперспринте взяла золото в спринте, опередив Шпарк и чешку Терезу Винкларкову. Чемпионат мира по летнему биатлону в Словакии завершится большим масс-стартом.