Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о приглашении на Кубок Содружества спортсменов из других стран на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту соревнований, которая проходит сегодня, 17 августа, в Москве.
«Мы ждём, какой уровень результата покажет молодое поколение. Хотелось бы посмотреть качественный сдвиг у биатлонистов, которые не первый год в команде. Думаю, это будет хороший старт сезона.
Что касается участия спортсменов из Узбекистана, мы обратились к IBU, но получили отказ. После этого мы задали вопрос — кто нарушил правила. Нам ответили, что спортсмены из Узбекистана нарушат правила, если будут принимать участие в наших соревнованиях. Но мы учитываем конституцию IBU, не хотелось бы заходить в тупик. Что касается спортсменов из Китая, то переговоров не было. В большей степени сейчас они приглашаются по линии Минспорта», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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