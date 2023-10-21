Великая чемпионка ушла от нас в 58 лет.

Первое золото в истории и победа с семью промахами. Невероятные гонки Анфисы Резцовой

Анфиса Резцова была великой спортсменкой. Она стала первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону и первой в истории спортсменкой, взявшей золото Олимпиады в двух разных видах спорта.

Мы решили вспомнить самые яркие гонки Анфисы Анатольевны. Многие из них запали в сердца болельщиков на всю жизнь.

Анфиса Резцова Фото: Getty Images

Чемпионат мира — 1985, женская эстафета

Для тогда ещё Анфисы Романовой чемпионат мира в Зеефельде был дебютным в карьере. Турнир для сборной СССР складывался не лучшим образом, ведь наша команда не была готова к тому, что большинство соперников будет использовать революционный тогда коньковый ход.

К счастью, команда ушла от провала в женской эстафете.

Бежали гонку Тамара Тихонова, Раиса Сметанина, Лилия Васильченко и Анфиса Романова. Тихонова закончила свой этап третьей, Сметанина – второй, Васильченко – тоже второй. Несмотря на близость первого места, казалось, что оно недостижимо, ведь норвежки были невероятно сильны. Но юной Романовой удалось сделать чудо. Она догнала Берит Эунли, вцепилась в неё, а потом превзошла на заключительном отрезке дистанции.

То золото стало для сборной СССР единственным на чемпионате мира – 1985 и первым в триумфальной карьере Анфисы Резцовой.

Олимпиада-1988, женская эстафета

Триумфально Резцова выступила и на Олимпиаде в Калгари. Женская эстафета была предпоследней гонкой в программе соревнований биатлонисток. И казалось, что сборной СССР не стоило рассчитывать на многое из-за отсутствия в составе опытнейшей Раисы Сметаниной. Но команда удивила.

Молодой квартет в составе Светланы Нагейкиной, Нины Гаврылюк, Тамары Тихоновой и Анфисы Резцовой одержал максимально уверенную победу. Всю гонку советские лыжницы шли в лидерах, в итоге Резцова триумфально финишировала в одиночестве. Отрыв от ближайших преследовательниц составлял 1 минуту 41,9 секунды! Невероятные цифры для Олимпиады!

Анфиса Резцова Фото: РИА Новости

Уже позднее на этих же Играх Анфиса Анатольевна завоевала серебро в гонке на 20 км свободным стилем, уступив лишь Тамаре Тихоновой.

Кубок мира по биатлону, индивидуальная гонка

После Олимпиады в Калгари Резцова решила перейти в биатлон.

В новом виде спорта у неё получалось ничуть не хуже, чем в старом. Пожалуй, главной гонкой Анфисы Анатольевны стала индивидуалка на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в сезоне-1991/1992.

Тогда Резцова выиграла с семью (!) промахами гонку, где за каждую ошибку прибавляется по минуте. Причём биатлонистка одержала победу не на тоненького, она «привезла» ближайшей преследовательнице француженке Анн Бриан 32,8 секунды. Бриан, к слову, сама допустила пять промахов.

Та индивидуальная гонка в Хольменколлене, кажется, как нельзя лучше отражает биатлонный стиль Анфисы Резцовой: даже с кучей промахов она всё равно была лучшей, ведь идеально работала на лыжне.

Что интересно, до индивидуалки Анфиса Анатольевна провела не менее легендарный спринт, где стала третьей с пятью промахами. Лидеру – норвежке Миккельспласс, отработавшей на ноль, – уступила всего 27 секунд.

Олимпиада-1992, спринт

Но главной гонкой в жизни Анфисы Анатольевны, пожалуй, стал спринт на Олимпийских играх в Альбервиле. Тогда женский биатлон дебютировал в олимпийской программе, а спринт был самой первой гонкой в истории.

Резцовой удалось пройти лёжку на ноль, но на стойке случились три промаха. Несмотря на это, Анфиса Анатольевна вырвала золото, опередив немку Антье Мизерски, у которой было на промах меньше, на 15,9 секунды.

Этот триумф сделал Резцову первой в истории олимпийской чемпионкой по биатлону. Также она стала первой женщиной, кто выиграл олимпийское золото в двух дисциплинах: лыжах и биатлоне. Долгие годы Анфиса Анатольевна была единственной с подобным достижением, но на Олимпиаде-2018 Эстер Ледецка взяла золото в соревнованиях на сноуборде и горных лыжах.