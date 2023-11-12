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Йоханнес Бё: для меня будет успехом, если я выиграю пять гонок на Кубке мира

Йоханнес Бё: для меня будет успехом, если я выиграю пять гонок на Кубке мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на открытии сезона в Шушене (Норвегия).

«Многие с большим нетерпением ждали эту гонку. И нет ничего лучше, чем начать сезон с победы. Были некоторые моменты, которые я хотел бы реализовать лучше, но в целом всё было хорошо. Учитывая мою форму, я провёл хороший спринт.

Я всё ещё в состоянии побеждать, добиваться успеха. И в любом случае сезон достаточно длинный, чтобы чего-то достичь. Если я выиграю пять гонок на Кубке мира, для меня это будет успехом. Но это на 14 побед меньше, чем в прошлом сезоне, кому-то это покажется неудачей.

Я сделаю всё, чтобы хорошо начать, в любом случае хочу победить до Рождества. Если не получится, это будет так себе вечеринка», — приводит слова Бё Ski Nordique со ссылкой на эфир NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.

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