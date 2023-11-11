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24-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн опередил братьев Бё и всех остальных: он может попасть в основу сборной

«Это тревожный сигнал для нас». Молодой ноунейм разгромил всю сборную Норвегии по биатлону
Юлия Сидорова
Йохан-Олав Ботн
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Йохан-Олав Ботн опередил основу команды более чем на минуту. Даже Бьорндален в полном восторге!

Перед стартом международного сезона норвежские биатлонисты приняли участие в тестовой гонке в Бейтостолене. Результаты контрольной тренировки удивили всех, даже видавшего виды Уле-Эйнара Бьорндалена. Победу одержал практически никому не известный 24-летний Йохан-Олав Ботн.

Теперь он может ворваться в основу национальной команды.

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«Я стал немного лучше во всём»

Контрольная тренировка норвежской команды в Бейтостолене прошла в формате спринта с двумя огневыми рубежами. На старт вышла вся элита, включая братьев Бё, Легрейда и Кристиансена – всего 20 лучших биатлонистов страны. Однако победу в гонке одержал почти неизвестный мировому биатлонному сообществу 24-летний Йохан-Олав Ботн.

Он был настолько хорош, что «привёз» соперникам более минуты.

«Сегодняшняя гонка Йохан-Олава – это мировой класс. Ходили слухи, что он неплохо добавил в это межсезонье, и мы сегодня это почувствовали. Он чрезвычайно хорошо подготовлен. Хорошо, что Йохан-Олав сегодня дал нам, элитной команде, тревожный сигнал», – восхитился Ботном Тарьей Бё.

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Парень подтверждает, что отлично потрудился в это межсезонье.

«Сегодня всё было очень хорошо, ничего другого сказать не могу. Физически я сделал большой шаг. Поработал и над стрельбой: девять попаданий из десяти и высокая скорость – это хорошо. Я стал немного лучше во всём».

В шоке от результата и Уле-Эйнар Бьорндален. Причём он не считает, что победа Йохан-Олава над элитой говорит о плохой подготовке лидеров сборной.

«Я очень удивлён сегодняшним результатом. Но у нас сильный резерв в стране, постоянно приходят новые звёзды. Они проделывают невероятно хорошую работу в этой команде с опытными тренерами. Но напоминаю, что сегодня речь идёт именно о тестовой гонке. Некоторые могут придерживать свою форму перед стартом Кубка мира, да и лыжи могут быть не лучшими».

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«Не каждый день ты побеждаешь Йоханнеса Бё»

Впервые Ботна можно было найти в протоколах больших соревнований на Кубке IBU в прошлом сезоне. Норвежец круто выступил на этапе в канадском Кэнморе: взял бронзу и серебро в спринтах, победил в пасьюте.

Кстати, по меркам Норвегии, Йохан-Олав уже не так уж и молод для старта карьеры в элитной национальной команде. Вспомним, что нынешние лидеры команды ворвались в основу гораздо раньше. Например, Йоханнес Бё впервые выступил на Кубке мира в 19 лет, а его брат Тарьей – в 20 лет.

Стоит отметить, что победа Йохан-Олава ещё не гарантирует ему попадание на первый этап Кубка мира. Своими результатами он, конечно, подзадорил основу, но будет ли он конкурировать с ними в элите, станет ясно только в эти выходные. Традиционно сезон для биатлонистов из Скандинавии начнётся чуть раньше, чем первый этап Кубка мира. Норвежцы и несколько сборных других стран встретятся в Шушене, где и пройдёт финальный отбор в команду.

В сборной мы уже точно увидим братьев Бё, Стурлу Легрейда, Ветле Кристиансена и Йоханнеса Дале. Все они вошли в топ-10 общего зачёта по итогам прошлого сезона, Эндре Стрёмсхейм выступит на первых двух этапах Кубка мира по личной квоте как победитель Кубка IBU.

Стрёмсхейм попал в сборную после скандала:
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Так что в национальной команде Норвегии осталось только одно вакантное место. И Бьорндален считает, что у Ботна есть все шансы занять его.

«Конечно, он может получить свою путёвку уже во время первых гонок в эти выходные. Но если он не сможет сделать это сейчас, то сможет позже этой зимой благодаря хорошим выступлениям по ходу сезона».

А сам главный герой гонки в Бейтостолене после удачного выступления не скрывает, что надеется попасть в основу с самого начала сезона:

«Я начинаю мечтать об этой путёвке. Но больше уверенности в себе – это в любом случае самое важное, что я получил сегодня. Не каждый день ты побеждаешь Йоханнеса Бё. Нужно получать от этого удовольствие».

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