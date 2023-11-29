Ханна Эберг провалила тест на психологическую устойчивость. А Ингрид Тандреволд его сдала.

Норвегия вырвала победу в эстафете на последней стрельбе. Настоящая трагедия для шведок!

В среду, 29 ноября, после двух дней отдыха биатлонисты продолжили соревнования в рамках первого этапа Кубка мира в Швеции.

Во время женской эстафеты было жарко. Особенно в концовке.

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Как шведки отдали победу?!

Биатлонистки сохраняли интригу до последней стрельбы. Судьба золота решилась в противостоянии сборных Швеции и Норвегии. Финишёрами у команд были Ханна Эберг и Ингрид Тандреволд соответственно.

Эберг получила эстафету первой и удерживала лидерство до второго огневого рубежа, к которому подошла с отрывом в 7,5 секунды. А на стойке неожиданно дрогнула и отправилась на штрафной круг. В свою очередь, Тандреволд использовала два доппатрона и вывела команду на первое место.

В борьбу за серебро могла вмешаться и Германия, использовавшая всего четыре дополнительных патрона за гонку, но скоростные качества немок оставляли желать лучшего. И на последнем круге более стремительная Ханна Эберг ожидаемо обыграла Франциску Пройс.

Осечки лидеров

Главным разочарованием эстафеты стали француженки, которые на первом этапе захватили лидерство. Но потом легко его отдали.

Уже на втором этапе за Францию бежала Клоэ Шевалье, которая зашла на круг после стрельбы стоя. На грани была и Жюстин Бреза-Буше, воспользовавшаяся на стойке тремя дополнительными патронами. Не помогла напарницам и Жюлия Симон. Проигрыш Франции на финише составил почти три минуты. Блёклое пятое место в итоговом протоколе этим дамам точно не к лицу.

Неплохо удавалась первая половина эстафеты чешским стреляющим лыжницам. А вот дальше гонку завалили те, от кого этого ожидали меньше всего. Сначала на почётные 150 метров отправилась Маркета Давидова, а уже потом Луция Харватова решила пробежать целых два штрафных круга.

Итальянки перед стартом гонки лишились Лизы Виттоцци. Лидер Кубка мира почувствовала недомогание и решила поберечь здоровье. Её заменила Ханна Аухенталлер, которая на последнем этапе отстреляла почти идеально, но ходом не смогла удивить. Как итог – восьмое место.