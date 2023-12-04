«Совершенно дикий». Как Себастиан Самуэльссон из болтуна превратился в лидера Кубка мира

Раньше швед слишком много говорил, но мало побеждал. А теперь всё наоборот.

Шведа Себастиана Самуэльссона давно знают все фанаты биатлона. Но если пару лет назад известность была связана с едкими комментариями в сторону России, то теперь – с крутыми результатами на высочайшем уровне.

По итогам первого этапа Кубка мира – 2023/2024 швед уже завоевал два золота и не выпадал из топ-7. Кажется, Самуэльссон реально нацелен на «Большой хрустальный глобус», о котором мечтал ещё в прошлом году.

Как из болтуна Себастиан превратился в лидера Кубка мира?



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Борец с допингом

На Кубке мира Самуэльссон выступает уже давно. В турнире он дебютировал ещё в сезоне-2016/2017. Тогда в своей первой гонке, спринте, швед занял 19-е место. Несмотря на крутой старт на Кубке мира, следующие два сезона Себастиан не радовал высокими результатами: в основном он занимал места вне топ-30, но завоёвывал медали в составе эстафеты. Особняком в результатах для Самуэльссона стояла лишь Олимпиада-2018. Там швед сенсационно завоевал золото в составе эстафеты и серебро в пасьюте.

Единственное, чем тогда выделялся молодой швед, – ярая, непримиримая и очень громкая борьба с допингом, в особенности с российским.

«Конечно, я окончательно потерял веру в чистоту сборной России после обыска австрийской полицией (в декабре 2018 года. – Прим. «Чемпионата»). Я ещё подожду конца расследования, но вы же понимаете, что тот же Логинов уже был наказан за использование допинга. Все настоящие спортсмены знают, что, если ты попался на применении ЭПО, тебе больше нечего делать в спорте.

Если ряд российских биатлонистов после обыска отстранят от соревнований, это будет правильное решение. Так и надо сделать. Я уверен, что у них есть для этого достаточно доказательств. Просто так они этого не делали бы. Понимаю, что их дисквалифицируют не навсегда, а на время расследования. Но очень важно, чтобы они не имели возможности соревноваться с чистыми атлетами, пока не доказана их невиновность», – говорил Самуэльссон в 2018 году.

Себастиан Самуэльссон Фото: РИА Новости

Россиян тогда не отстранили, но нападки шведа продолжились.

Неожиданный взлёт

В сезоне-2018/2019 Самуэльссон выделялся не только болтовнёй. Его результаты улучшились: всё чаще спортсмен стал финишировать в первой двадцатке и даже смог завоевать первую личную медаль Кубка мира – бронзу в спринте. В общем зачёте Себастиан поднялся с 44-й на 22-ю позицию!

В сезоне-2019/2020 швед удержал планку, на которую забрался, а через год сделал резкий рывок. Самуэльссон стал по-настоящему крутым биатлонистом: он практически постоянно заезжал в топ-10 и поднимался на подиум. За сезон Себастиан завоевал в общей сложности 12 медалей (3 – 7 – 2), пять из которых были личными. В итоге биатлонист занял шестое место в тотале.

Сезон-2021/2022 стал триумфом. Самуэльссон не бегал лучше ни до, ни после этого. Швед лишь пару раз финишировал вне топ-10 и регулярно заезжал в призы. Медалей в этот раз у Себастиана было меньше, всего восемь (2 – 4 – 2), но семь из них были личными! В общем зачёте Кубка мира Самуэльссон занял третье место, а такое удавалось лишь одному шведу в истории – Микаэлю Лёфгрену в 1993 году. Помимо тотала, спортсмен был близок победе в зачётах отдельных дисциплин. Биатлонист лишь немного уступил Кентену Фийону Майе в борьбе за «Малые хрустальные глобусы» в спринтах и пасьютах.

И опять особняком в олимпийском сезоне стояли Игры. В отличие от удачи в Пхёнчхане, в Пекине Себастиан провалился и уехал домой без наград. Лучшим результатом шведа в Китае стало пятое место в спринте.

Болезненный спад

В сезоне-2022/2023 Самуэльссон заявлял, что намерен завоевать Кубок мира. Казалось, что окрылённому шведу это по силам, но в результатах Себастиана случился спад. Нередко биатлонист финишировал вне топ-15. За сезон на Кубке мира спортсмен взял два серебра в эстафетах. Как итог – 14-е место.

Но объяснялся такой провал довольно просто – спортсмен почти всю зиму боролся с бесконечными болезнями. Из-за внезапного коронавируса ему даже пришлось досрочно закончить сезон в начале марта.

Единственное, где швед был действительно хорош, – чемпионат мира в Оберхофе. Там Себастиан завоевал три бронзы (пасьют, индивидуальная гонка и эстафета) и золото в масс-старте. Для Самуэльссона эта победа на ЧМ стала первой в карьере. Хотя и тут не обошлось без провалов. В смешанной эстафете спортсмен зашёл на три штрафных круга, лишив Швецию медали. После финиша Себастиан плакал, сваливая вину на проблемы с винтовкой.

В прошедшее межсезонье биатлонист провёл работу над скоростью лыжного хода и даже изменил конструкцию винтовки, чтобы стрелять быстрее.

А ещё летом он заявлял, что намерен дать бой Йоханнесу Бё.

«Для меня плохие результаты на Кубке мира – это мотивация. Пару сезонов назад я был шестым в общем рейтинге, мы сражались, и некоторые гонки были действительно хорошими. Но, если я хочу побеждать в будущем, нужно забыть о том, что было. Я не боюсь Йоханнеса Бё. Думаю, он великолепный спортсмен, который часто показывает отличные результаты, но его можно одолеть, и это то, ради чего я и множество других атлетов ежедневно тренируемся, и я думаю, что у нас есть хорошие шансы для этого.

Я хочу бороться в общем зачёте, я мечтаю однажды его выиграть. В прошлые сезоны я был близок к этому, но я знаю, что однажды смогу это сделать».

Новый лидер?

И пока Себастиан действительно выступает лучше Йоханеса Бё. По итогам первого этапа Кубка мира швед идёт вторым в общем зачёте, уступая лишь один балл немцу Филиппу Наврату. В Эстерсунде Самуэльссон завоевал два золота (в сингл-миксте и пасьюте), а также ни разу не финишировал ниже седьмого места. Медалей могло быть больше, но в индивидуалке спортсмен допустил лишний промах и стал седьмым, а в эстафете и так благодаря чуду вытянул провалившуюся сборную Швеции на шестое место.

Для сравнения: Бё идёт лишь восьмым в тотале Кубка мира с тремя медалями (1 – 1 – 1), две из которых были завоёваны в эстафетах. В связке спринт-пасьют Йоханнес стал 15-м и 18-м. Пока победитель Кубка мира терпит неудачи.

Примечательно, что Самуэльссон обходит своего главного соперника и по чистой скорости. Если в прошлом сезоне швед проигрывал быстрейшему норвежцу ногами в среднем три секунды, то теперь ситуация изменилась. У Себастиана – лучший ход, а Йоханнес проигрывает ему четыре секунды.

«Он совершенно дикий. Я не понимаю, как он может так быстро ехать. Он может стрелять, но его догоняют на стрельбище. Я знал, что он будет действовать быстро, но не знал, что настолько быстро», – не без удивления заявил главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

Показатели стрельбы же у шведа поменялись не так серьёзно: вместо 85% на лёжке стал 91%, а вместо 77% на стойке – 74%. Но даже не самая точная работа на рубеже пока позволяет Самуэльссону быть настоящим лидером на Кубке мира. У 26-летнего биатлониста все шансы взять «Большой хрустальный глобус» в этом сезоне, но, чтобы добраться до него, надо постараться.

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