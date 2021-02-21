«А что, Швеция выиграла?» Норвежцы удивлены странным поступком Самуэльссона на финише

Мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону в Поклюке в 2021 году запомнится не только первой медалью России. Олимпийский чемпион из Швеции Себастиан Самуэльссон, приведший свою команду к серебряной награде, зачем-то финишировал с флагом. Довольно странный поступок, учитывая, что обычно с флагом финишируют исключительно победители гонок. Так уж принято в биатлоне. Самуэльссон нарушил негласную традицию, чем вызвал непонимание, а где-то ещё и раздражение сборной Норвегии, которая гонку выиграла. Без флага в руках.

«Хотели унизить Самуэльссона»

Норвежцы были явно удивлены странным поступком шведского биатлониста на финише. Бежавший на втором этапе Тарьей Бё ярко описал свои эмоции, когда наблюдал за тем, что сделал Себастиан. Он уверен, что так делать просто нельзя.



«Мы ждали Швецию. Именно поэтому поставили Ветле на последний этап. Хотели унизить Самуэльссона. Но всё выглядело так, будто шведы выиграли гонку. Они пришли к финишу со своим флагом. Но серебряный Себ… Для него серебро равносильно золоту. Нельзя финишировать с флагом, когда ты второй».

Тарьей Бё: Норвегия ждала Швецию, мы хотели унизить Самуэльссона

«А что, разве Швеция выиграла?»

Не менее удивлённым выглядел и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бё, который стал 12-кратным чемпионом мира после победы в эстафете. Норвежец признался, что не до конца понял смысл поступка Самуэльссона.



«Очень бурная реакция на финише. Я смотрел повтор и думал: «А что, разве Швеция выиграла?». Но думаю, что это здорово, когда ты можешь показать радость в спорте, даже если не побеждаешь. Так что я радовался, видя Себа с флагом. Но сам бы я вряд ли взял в руки флаг, финишируя вторым или третьим».

Самуэльссон: норвежцы тоже могут взять флаг, когда финишируют вторыми на Олимпиаде

«Я могу праздновать так бурно, как мне хочется»

Однако сам Себастиан и не думал оправдываться в интервью после гонки. Швед отметил, что после финиша Тарьей Бё сам к нему подошёл и высказал недоумение его поступком. Самуэльссон ответил не менее ярко, чем норвежцы и дерзко посоветовал им тоже взять флаг, когда они финишируют вторыми на предстоящей Олимпиаде в Пекине в 2022 году позади шведов.

«Бё мне и лично это сказал после гонки. Ну не знаю, Тарьей. Теперь у меня четыре медали. Думаю, я могу праздновать так бурно, как мне хочется. Было весело финишировать с флагом. Думаю, мы провели фантастическую гонку. Считаю, что финиш с флагом, это нормально. Когда норвежцы финишируют за нами на Олимпиаде в Пекине и станут вторыми, думаю, они тоже могут взять флаг. Это мировой класс. Всё-таки я чувствовал себя на удивление хорошо. Чувствовал, что просто сделаю своё дело и всё будет хорошо».

Себастиан, конечно же, имеет право делать всё, что захочет в рамках правил IBU. А эти правила не запрещают финишировать с флагом на любом месте. Но есть ещё и биатлонные традиции, которые вырабатывались годами и которые уважает большинство биатлонистов. Можно по-разному относиться к тому, что сделал Себастиан, но интерес к своей персоне он поднял ещё сильнее. Теперь следить за его борьбой с братьями Бё станет значительно интереснее.