Чемпионка ОИ Ольга Зайцева объяснила, почему не идёт в депутаты

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, почему у неё нет желания попробовать стать депутатом.

«А зачем это нужно? Быть флажком? Я именно так это называю — «быть флажком». Ты известный человек, люди на тебя смотрят, за тобой идут. Но, когда ты работаешь на должности, тебе говорят, что делать. И ты делаешь.

А ты должен делать по зову сердца, а не по чьей-то указке. И делать то, что умеешь. Развивать свой регион, развивать свой вид спорта, учить детей биатлону, поскольку ты всю жизнь в этом виде спорта провёл. Рассказать будущему поколению свои секретики. Я училась на преподавателя физической культуры, на тренера. Туда мне и надо идти», — приводят слова Зайцевой «Известия».