«Это выглядело по-идиотски». Норвежский биатлонист вылез под пули прямо во время гонки

За последние годы биатлонисты уже не в первый раз создают опасные ситуации прямо на стрельбище. В начале 2023-го, например, бельгийский биатлонист Тьерри Ланже упал и повредил винтовку. Чтобы прочистить её, стоя на рубеже, он направил дуло винтовки прямо себе в лицо, а после в ход пошла палка. Но парня не наказали, ведь, как оказалось, правила он не нарушил. В регламенте не было прописано, что так делать нельзя.

Эта ситуация так напугала IBU, что перед началом сезона они официально запретили подобные действия. Но биатлонисты всё равно продолжают совершать крайне необдуманные поступки на стрельбище.

Норвежцам снова всё сходит с рук

На этапе Кубка мира в Хохфильцене финишёр норвежской эстафеты Ветле Шоста Кристиансен показал идеальную стрелковую подготовку, к тому же его сборная лидировала в гонке с солидным преимуществом.

Но вместо того, чтобы сразу отправиться на финиш, он решил выразить признательность имениннику и тренеру команды Зигфриду Мазе. Ветле спокойно обернулся в сторону тренерской биржи и низко поклонился французу. Дуло его винтовки было направлено прямо в сторону Мазе, однако этот инцидент судьи решили просто не замечать.

А уже на следующем этапе другой норвежец так гнался за своей первой медалью, что допустил абсолютно вопиющее нарушение на стрельбище.

Эндре Стрёмсхейм, попавший в этом сезоне на Кубок мира по личной квоте как победитель Кубка IBU, мог впервые в карьере выиграть гонку на элитном уровне. К последней стрельбе он подошел в числе лидеров вместе с Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. И когда те уже начали закрывать мишени, Эндре обнаружил, что уронил свою обойму с патронами за линию стрельбы. Норвежец тут же снял лыжи, на коленях подполз к краю коврика, перегнулся через борт, ограждающий зону стрельбы, и достал обойму.

«Это была самая стрессовая ситуация в моей жизни. Я умудрился потерять обойму, и мне пришлось избавиться от лыж. Я слышал, что нам запрещено стрелять без лыж. Я в курсе этого. Но я не думал, что то, что я сделал сегодня, попадает под это правило», – признался после финиша норвежец.

«Нам повезло»

Шоковое состояние отразилось на стрельбе Стрёмсхейма. Он допустил промах и лишил себя шанса бороться за победу с чисто отстрелявшимся Йоханнесом Бё. На трассу Эндрю ушёл вместе с Легрейдом и на последнем круге добыл серебряную медаль, обогнав соперника. Пересекая финишную черту, норвежец очень эмоционально отреагировал на первую личную медаль.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

В это время за пределами трассы судьи пересматривали неоднозначный эпизод со Стрёмсхеймом в главной роли. У норвежца были реальные шансы лишиться своего самого важного достижения в спортивной карьере.

Однако результаты гонки всё-таки оставили в силе.

«Если бы другие страны не согласились с произошедшим, они могли бы обратиться к судьям. Здесь есть правила. Его могли бы наказать. Нам повезло, потому что обычно не разрешается пересекать пределы линии стрельбы. Но я поговорил с директором гонки, который сказал, что они четыре или пять раз проверяли по телевизору, и не было никакой опасной ситуации, и что всё было в порядке», – рассказал журналистам тренер сборной Норвегии Мазе.

«Это выглядело совершенно по-идиотски»

Однако предупреждение Стрёмсхейм всё равно получил. Хоть жюри и не обнаружило потенциальной опасности в поступке норвежца, правила соревнований запрещают биатлонистам выходить в зону стрельбы. В случаях, как у Эндре, спортсмен обязан поднять руку и дождаться помощи судей.

Стрёмсхейм, который чуть не понёс реальное наказание, объяснил свой безрассудный поступок и сказал, что уже сделал выводы:

«Я думал: должен ли я поднять руку или нет? Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Тогда я подумал, что просто исправлю это. Это было решение, которое я принял прямо тогда и на месте. Это выглядело совершенно по-идиотски. Это была моя ошибка. Теперь я понял, что в следующий раз поступлю наоборот. Не поднимать руку было очень плохим решением. Я очень рад, что сегодня поднялся на подиум».

Стрёмсхейм с партнёрами по сборной Фото: Christian Manzoni/Getty Images

В итоге все живы и здоровы, а для норвежского биатлониста эта история закончилась серебряной медалью и сияющей улыбкой на подиуме.

«Боже мой, это потрясающее ощущение! Я боролся за это место много лет, и было очень приятно получить его сегодня», – радовался Эндре.

Возможно, после произошедшего IBU внесёт новые правки в правило, созданное после инцидента с бельгийцем Тьерри Ланже, чтобы ни у кого больше не возникало сомнений в том, как можно, а как нельзя вести себя в самой опасной зоне биатлонных соревнований.