Такой скорости даже Латыпов позавидует. Что сотворила лидер Кубка мира по биатлону!

Этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024 в хмуром и тёплом Оберхофе продолжился женским спринтом.

Победительницей гонки стала лидер общего зачёта Кубка мира француженка Жюстин Бреза-Буше. Она сделала то, что не удалось в мужской гонке норвежцу Йоханнесу Бё – победила с двумя промахами, продемонстрировав нереальную скорость на дистанции.

Кубок мира по биатлону — 2023/2024 Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Бреза-Буше в очередной уже раз продемонстрировала потрясающую готовность и показала, что именно она – главный претендент на «Большой Хрустальный глобус». С двумя промахами даже Йоханнес Бё не смог зацепиться за медаль в мужском спринте, а Жюстин оставила на стрельбище такое же количество незакрытых мишеней.

Она отставала на 24,1 секунды после выхода со второго огневого рубежа от немки Франциски Пройс, которая на родной арене была абсолютно точна. К тому же Бреза-Буше пробежала на 300 метров больше. Но француженку, кажется, это лишь раззадорило. Она втопила так, словно зацепилась за снегоход.

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За последний круг Бреза-Буше отыграла у соперницы почти 29 секунд! Такой скорости позавидовал бы даже лучший биатлонист России Эдуард Латыпов, который тоже умеет разбираться с любыми соперниками на последнем круге. С такой француженкой за победу никто зарубиться не смог.

Да и второму месту Пройс никто не угрожал. Вернее, претенденток было достаточно, но все они в итоге отставали. Однако нашлась биатлонистка, которая заставила немку смотреть за своим финишем очень пристально. Француженка Софи Шово с одним промахом неслась к финишу очень быстро, но всё же уступила Пройс две десятых секунды.

Для 24-летней Шово это первое в карьере попадание на пьедестал на Кубке мира. В прошлом сезоне в Анси она дважды забегала в топ-6 – в спринте и масс-старте. Вообще, француженки заняли пять мест в первой десятке.

Просто крутой дебют получился у 21-летней Жанны Ришар, которая ярко проявляла себя на юниорском уровне. Она не допустила ни одного промаха и сумела опередить подруг по команде Лу Жанмонно и Жулию Симон, которые уже не раз выигрывали этапы Кубка мира. Единственной норвежкой, сумевшей финишировать в десятке сильнейших, стала Каролин Кноттен, а лидер спринтерского зачёта Ингрид Тандреволд – только 17-я.