«Это было так тяжело». Итальянка на финише обставила двух норвежек в борьбе за золото

Заключительный день пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 в Рупольдинге (Германия) открывала гонка преследования у женщин.

По её итогам первое место заняла Лиза Виттоцци (Италия), второе у Ингрид Ландмарк Тандреволд, а третье — у Юни Арнеклейв (обе – Норвегия).

Норвежка — явный фаворит!

С самого начала пасьюта было ясно – Ингрид Тандреволд готова брать вторую победу кряду. Отрыв норвежки по итогам спринта составлял более 18 секунд. Но к первому огневому рубежу она увеличила преимущество почти вдвое.

Претензии на «золотой» дубль были подкреплены идеальной стрельбой на лёжке. В это же время большинство биатлонисток из ближайшей группы преследовательниц допустили осечки. Но на радость местной публике точно стреляла Франциска Пройс, которая включилась в борьбу за награды и вышла на второе место. Однако немецкая заявка на первенство была довольно быстро отклонена осечками на стойках.

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Стойка преткновения

У Ингрид Тандреволд меж тем и на второй стрельбе не было проблем.

А вот третий рубеж ожидаемо обнажил проблемы норвежки. На стойке у неё 81% точности. Помните ведь, что статистика – вещь упрямая? Досадная осечка пятым выстрелом — и ближайшие соперницы оказались уже на расстоянии вытянутой руки. С таким давлением Ингрид не справилась.

«Я думаю, что это была одна из самых тяжёлых гонок, в которых я участвовала. Быть впереди всех – своего рода привилегия. Это было так тяжело», – призналась Тандреволд NRK.

Ошибками лидера воспользовались Лиза Виттоцци и Юни Арнеклейв. От первой позиции их отделяли всего пять секунд. Но и они растаяли.

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«Это было фантастически»

К заключительному огневому рубежу биатлонистки подходили уже втроём. И почти синхронно отложили решение главного вопроса на последние метры дистанции. Мишени на трёх установках были закрыты полностью.

Опытные Ингрид и Лиза «сели» за Юни Арнеклейв, которая в борьбе за победу в итоге оказалась лишней. На отсечке 9,4 км итальянка попыталась оторваться от норвежек и даже создала небольшой просвет. Если Арнеклейв отстала, то Тандреволд почти зубами вцепилась в соперницу.

Однако на большее её не хватило. Уже на финише Виттоцци триумфально вскинула руки, не подпустив к своему золоту никого. Ну просто мёд, Лиза!

Эту победу она ждала с декабря прошлого года и назвала гонку одной из лучших в карьере. А победу посвятила любимой бабушке.

«Я чувствовал себя хорошо, у меня было достаточно энергии, чтобы победить их. Мне пришлось отдать все силы, чтобы забрать домой победу. Для меня это было действительно фантастически», – говорит Виттоцци VG.

А Франция — опять с «деревом»

Похоже, кавалеры из сборной Франции заразили дам невезением. В Рупольдинге команда уже четыре раза становилась четвёртой. Лу Жанмонно так вообще королева – дубль по «деревяшкам» в спринте и пасьюте.

Поводов для радости у французских болельщиков по-прежнему мало. Перед этапом в Антхольце Жюстин Бреза-Буше совсем не форме. Седьмое место и четыре промаха по итогам пасьюта оптимизма не внушают. А потерянное первое место в общем зачёте наталкивает на лёгкую грусть.

Статус лидера женского биатлона вернула себе Ингрид Тандреволд. В декабре она уже носила жёлтую майку лидера и теперь примерит её вновь.