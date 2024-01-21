Двое на одного: норвежцы отобрали у француза медаль масс-старта и заняли весь пьедестал!

Южный Тироль. Ослепляющее солнце над Антхольцем. Последняя гонка перед чемпионатом мира – 2024. Биатлонисты разыграли медали в масс-старте.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Победу одержал Ветле Шоста Кристиансен, серебро у Йоханнеса Дале-Шевдала, а бронза – у Вебьёрна Сёрума.

Гонка имени норвежцев

С победителем этой гонки всё ясно. Ветле Шоста Кристиансен был нереально уверен в себе. Единственная осечка на втором огневом лишь подчеркнула, что он может быть лучше. Впрочем, ему победы даются и с промахами.

Основные события, которые привели к его успеху, произошли на третьем рубеже. Благодаря чистой стрельбе лидером гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Он ушёл с небольшим преимуществом относительно Кристиансена и Сёрума. Но к заключительной стрельбе стоя Ветле решил не мелочиться. Он просто создал отрыв в 12 секунд, чтобы победить красиво. Кажется, у тренера норвежцев Зигфрида Мазе ни один мускул на лице не дрогнул: настолько он был уверен в успехе. И это после небольших тёрок на прошлом этапе!

«Сегодня я хотел сохранять спокойствие и в то же время атаковать, словно я плохой парень. Мне понравилось, что сделал Йоханнес Бё вчера на своей последней стрельбе стоя. Ему потребовалось некоторое время, чтобы сделать первый выстрел, но затем он просто закрыл все мишени», – сказал Ветле.

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Двое на одного

Основная сюжетная линия гонки всё же связана не с Кристиансеном, а с Кентеном Фийоном Майе. В воскресенье у французов наконец мог случиться первый подиум в сезоне. Но, к сожалению для них, так и не случился.

Да, Кентен тоже сделал «ноль» на заключительной стрельбе и даже уходил вторым. Позади него шли Дале-Шевдал и Сёрум, которые, в отличие от француза, пробежали штрафные круги. Сложно было предположить, что именно они будут устраивать разборку за серебро, ведь после четвёртого рубежа француз «вёз» Сёруму 19,7 секунды, а Дале – и вовсе 32,5.

Но норвежцев это только раззадорило. Сначала Дале-Шевдал догнал и опередил партнёра по команде, а потом они вместе «съели» Фийона Майе. Вот так, совершенно безжалостно. Где их только учили манерам?

Не бегут и не стреляют

Шутки шутками, а очередное четвёртое место и такое болезненное поражение могут сыграть злую шутку с французами и на ЧМ-2024. Да и вообще на статистику этой гонки поклонникам «трёхцветных» лучше не смотреть. Из 30 участников масс-старта пятеро представляли Францию. И ни один из них не смог попасть в топ-20 по скорости на лыжне. Лучшим по этому показателю оказался как раз Кентен Фийон-Майе, проигравший ногами полторы минуты Йоханнесу Бё. А Фабьен Клод и вовсе проиграл больше трёх минут!

До главного старта сезона остаётся меньше месяца. Согласитесь, положение дел в сборной Франции напоминает то, что обычно происходило в сборной России и вызывало обоснованные опасения у поклонников биатлона.

Кентен Фийон Майе Фото: IMAGO/ТАСС

Можно ли исправить ситуацию? Безусловно, французы могут прибавить и забрать на главном турнире сезона несколько медалей. Но в любом случае приходится констатировать, что в этом сезоне мы наблюдаем куда более слабую мужскую сборную Франции, чем в прошлом сезоне, и уж тем более – во времена братьев Фуркадов. Им нужно глобально что-то менять.

И вновь о норвежцах

Вы же помните, что сегодня гонку творили норвежцы? Они не только побеждать умеют, но ещё и падать. На ровном месте в начале гонки плашмя упал Йоханнес Бё. К первому рубежу он так и не оправился от этого курьёза и допустил два промаха. А всего же настрелял на четыре штрафных круга и финишировал пятым. Неплохо для пережившего такие приключения.

Проблемы были и у его старшего брата. Тарьей на первой лёжке почему-то замешкался с винтовкой и с ходу проиграл лидерам порядка 10 секунд. Масс-старт Тарьей закончил за Йоханнесом – на шестом месте.

Норвежцы сохранили доминирование в общем зачёте:

Стреляющие лыжники немного передохнут и начнут подготовку к чемпионату мира в Нове-Место (Чехия). Первая гонка там состоится уже 7 февраля.