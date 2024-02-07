Чемпионат мира по биатлону стартовал с поражения Норвегии! Братья Бё не помогли

В чешском Нове-Место смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира по биатлону – 2024. И в первой же гонке неудержимый Йоханнес Бё, а вместе с ним и вся сборная Норвегии проиграли. Золотую медаль завоевала сборная Франции, которая обыграла норвежскую команду даже со штрафным кругом! Сборная Норвегии – вторая, сборная Швеции – третья.

Старт чемпионата мира из-за урагана, который накрыл Нове-Место, был под угрозой срыва. Организаторы даже не пускали спортсменов на трассу, и участники чемпионата мира вынуждены были проводить тренировки на лыжероллерах. Но первая гонка состоялась по расписанию, несмотря на проливной дождь.

И получилась она очень интересной, хотя в тройке призёров в итоге все главные фавориты. Ведь с самого старта лидерство захватила сборная Германии, в составе которой снайперскую стрельбу показал Юстус Штрелов, не допустивший ни одного промаха. Бежавший на втором этапе Филипп Наврат первую стрельбу тоже провёл безупречно, а на второй, хоть и потратил дополнительные патроны, но всё равно сохранил лидерство.

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Надежды немцев на медаль рухнули на третьем этапе, который бежала Франциска Пройс. Самый, казалось бы, надёжный участник смешанной эстафеты не справилась со стрельбой. На лёжке она кое-как закрыла мишени, а на стойке ушла на штрафной круг. Сборная Германии откатилась на пятое место и так на нём и финишировала.

Сборная Франции на мужских этапах удержалась в числе лидеров – Эрик Перро и Кентен Фийон Майе обошлись без штрафных кругов. А вот на третьем этапе Жюстин Бреза-Буше ушла на штрафной круг после стрельбы лёжа. Но она показала такую скорость на тяжёлой трассе, что даже этот круг не помешал ей вывести свою команду в лидеры после стойки. Жулия Симон, которая бежала заключительный этап, не дала соперницам ни единого шанса, продемонстрировав снайперскую точность.

Симон создала себе настолько комфортный отрыв, что после заключительной стрельбы шла уже тренировочным темпом и даже не стала замыкать на круг сборную Финляндии. Итоговое преимущество французов – более 45 секунд.

Второе место заняла сборная Норвегии. Братья Тарьей и Йоханнес Бё не продемонстрировали ни привычной точности, ни суперскорости, а второе место норвежцам обеспечила Каролин Кноттен, место которой в эстафете вызвало вопросы у многих. Но Кноттен изумительно провела свой этап – Ингрид Тандреволд оставалось лишь обойтись без штрафных кругов, что она и сделала.

Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

Третье место заняла сборная Швеции. Бежавшая на последнем этапе Эльвира Эберг оставила без награды сенсационно выступившую сборную Швейцарии. Их финишёру Эми Басерге совсем чуть-чуть не хватило в борьбе с более быстрой соперницей.

Стоит отметить провал сборной Италии – после мужских этапов с тремя штрафными кругами девушкам уже не было смысла сильно упираться, а также возвращение на чемпионат мира Анастасии Кузьминой. Трёхкратная олимпийская чемпионка из Словакии свой этап провела неудачно, не сумев избежать штрафного круга.