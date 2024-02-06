Главная интрига ЧМ по биатлону. Кто соберёт больше медалей — Норвегия или Франция?

7 февраля в чешском Нове-Место стартует чемпионат мира – 2024 по биатлону. Перед началом соревнований безоговорочными фаворитами в борьбе за золотые награды выглядят норвежские мужчины и французские женщины, которые в этом сезоне оккупируют подиумы.

А какая из этих двух стран тогда выиграет медальный зачёт?

«Суперфавориты»

Норвежские мужчины – «суперфавориты» на чемпионате мира – 2024. Так описал главных соперников француз Эмильен Жаклен.

Оно и понятно: норвежские мужчины занимают весь топ-6 в общем зачёте Кубка мира – это невероятный и недосягаемый ранее результат для одной команды. В текущем сезоне они с огромным преимуществом доминировали на пьедестале почёта, завоевав вместе 27 позиций на подиуме.

Каждый из этой шестёрки на чемпионате мира намерен выиграть как можно больше золотых медалей. А лидер – Йоханнес Бё – вообще является действующим чемпионом сразу в трёх личных гонках – индивидуальной, спринте и пасьюте. Перед ним в Нове-Место стоит весьма амбициозная задача – сравняться с легендами мирового биатлона Уле-Эйнаром Бьорндаленом и Мартеном Фуркадом по числу индивидуальных золотых медалей чемпионатов мира. К тому же ему не помешают три, а то и четыре медали высшей пробы, чтобы обогнать Великого и ужасного в борьбе за звание самого титулованного биатлониста в истории этих стартов.

Его брат Тарьей Бё готов побеждать, как и в 2013 году, когда чемпионат проходил в том же Нове-Место. А ведь есть ещё Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Кристиансен. Эти парни способны обставить любого соперника. Ветле в этом сезоне дважды выигрывал личные гонки, Дале-Шевдал выиграл одну, но множество раз поднимался на подиум. В копилке Ветле и Йоханнеса как раз не хватает личного золота ЧМ. Так что они голодны до побед.

Про эстафеты и говорить не приходится. Норвежская команда выиграла все командные гонки и продлила беспроигрышную серию до 11 побед в рамках Кубка мира, а также обеспечила себе «Малый глобус».

Эстафетная четвёрка сборной Норвегии Фото: Kevin Voigt/GettyImages

В 2023 году в Оберхофе норвежцы выиграли 9 из 15 медалей в мужских гонках: три золота, четыре серебра и две бронзы. В Нове-Место медалей будет больше. Однако все награды скандинавская сборная не заберёт. Кто им помешает?

1. Немцы. Именно они – главные претенденты на золото эстафеты, если у норвежцев что-то пойдёт не так. Лидер сборной Бенедикт Долль дважды побеждал в спринте в этом сезоне, в этой же дисциплине он завоёвывал золото чемпионата мира в 2017 году. Его партнёры Роман Рес и Филипп Наврат тоже успели подняться на высшую ступень пьедестала. Однако все они не слишком стабильны. Один и тот же спортсмен может выиграть гонку, а в следующей – финишировать во втором, а то и в третьем десятке.

Бенедикт Долль Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

2. Шведы. Да, у Самуэльссона первая половина сезона не задалась, но, может быть, он просто раньше времени вышел на пик формы. А вот Мартин Понсилуома весь сезон ходит вокруг да около подиума. У этого шведа есть реальный шанс добраться до медали главного старта года.

3. Французы. Они приехали в Чехию в качестве действующих чемпионов мира в эстафете. Может быть, хотя бы это воспоминание поможет им очнуться и вспомнить, что такое победа. В текущем сезоне ни один биатлонист из этой команды не поднимался на пьедестал почёта в мужских гонках. Но за минувшие три недели команда проделала масштабную работу.

Желающих откусить у норвежцев кусок их «золотого» пирога предостаточно.

Франция против всех

Несмотря на то что общий зачёт Кубка мира среди женщин возглавляет норвежка Ингрид Тандреволд, фаворитками чемпионата в женских гонках выглядят именно француженки.

В этом сезоне Франция и Норвегия выиграли по две эстафетные гонки, но именно француженки в большей степени претендуют на золото в этом виде программы. В их составе более стабильные Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон и Лу Жанмонно, которые входят в топ-6 общего зачёта Кубка мира. У «трёхцветных» есть реальные шансы забрать как минимум четыре золотые медали – по золоту для каждой из спортсменок, а также в эстафете.

Лу Жанмонно Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Норвежская женская сборная держится на плечах Тандреволд. Её подруги по команде менее опытны, хотя и поднимались на пьедесталы. Кстати, у самой Ингрид ещё нет личного золота чемпионата мира. В этом году она впервые приедет на главные старты в ранге лидера сборной, что может ей помочь.

По сути, борьба за первое место в медальном зачёте будет зависеть от выступлений Тандреволд. Если норвежка сможет вырваться из-за спин француженок, то судьба первого места решится в пользу её родины. Если нет – у Франции будут очень хорошие шансы побороться за первую строчку.

Другими опасными конкурентками для француженок выглядят Лиза Виттоцци (Италия), Франциска Пройс (Германия) и сёстры Эберг (Швеция).

Лиза Виттоцци Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Особенно интригующими будут смешанные гонки: у Франции и Норвегии в Кубке мира – 2023/2024 есть по одной победе в смешанной эстафете. И в этой дисциплине лучше брать золото, чтобы лидировать в медальном зачёте.

В целом, конечно, Норвегия выглядит фаворитом. В мужских гонках у них почти нет конкурентов. А вот француженкам придётся попотеть, чтобы вырвать свои награды в женских дисциплинах. Если у них это получится, то мы можем стать свидетелями большой неожиданности, потому что Норвегия никому не отдавала лидерство на чемпионатах мира начиная с 2019 года.

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