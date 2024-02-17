Казакевич сотворила чудо в эстафете. Ирина отыграла две минуты и спасла золото команды!

На Спартакиаде творятся настоящие чудеса. В женской эстафете фаворитки из Свердловской области едва не провалили гонку, но всех спасла Ирина Казакевич. Биатлонистка за этап отыграла больше двух минут и привела команду к золоту! Просто огонь!

Настоящий Соник

Свердловская область – самая сбалансированная по составу команда, так что именно она и была фаворитом эстафеты. Но на первом этапе случилась настоящая сенсация: Беларусь лидировала с минутным преимуществом, а вот свердловчанки были лишь четвёртыми. Ирина Казакевич приняла эстафету от Тамары Дербушевой с отставанием в 1 минуту и 44,2 секунды. Казалось, что отыграть такое невозможно, но серебряный призёр Олимпиады сотворила чудо.

Уже к первой лёжке Казакевич «съела» полминуты, а точная стрельба с одним дополнительным патроном помогла сбросить ещё пару секунд. К стойке космическая Ирина отыграла ещё 30 секунд! А дальше… Свердловчанка, вечно испытывающая проблемы со стрельбой, сделала ноль и ушла лидером. Сильно помогла Казакевич белоруска Дарья Кудаева, которая едва не зашла на круг и растеряла всё своё преимущество.

На последнем круге Ирина ушла в отрыв. Преимущество в 3,1 секунды над Кудаевой превратилось в 37,8 секунды! На своём этапе в Ирину явно вселился сверхбыстрый ёж Соник, иначе объяснить такую прыть невозможно.

«Получилось сегодня свой этап отработать на 100 процентов. Был один дополнительный патрон лёжа, но считаю, что по такой гонке это неплохо. Мне приходилось много отыгрывать ходом. Хорошо, что удалось справиться со стрельбой стоя.

Я понимала, что всё возможно отыграть, в особенности за счёт стрельбы. Всё-таки это эстафета. У нас уже были ситуации, когда с первого этапа был большой проигрыш, в потом всё получалось отыграть. Сегодня тоже всё получилось», — скромно призналась Казакевич после завершения этапа.

Ирина Казакевич Фото: РИА Новости

«Золотой» дубль

Чудо Казакевич вселило уверенность во всю команду Свердловской области. Анастасия Шевченко благодаря хорошему ходу и идеальной стрельбе увеличила отрыв команды до минуты и 15,8 секунды. А вот Наталия Шевченко едва не порушила все надежды свердловчанок. На лёжке экс-лыжница зашла на штрафной круг. К счастью, Наталии удалось уйти лидером, пусть и с преимуществом лишь в пять секунд.

Зато на второй стрельбе Шевченко уже отработала безошибочно, а ближайшие преследовательницы из Красноярского края «намазали». Итог – финиш с флагом региона и триумфальная победа с минутным отрывом. Свердловская область, выигравшая смешанную эстафету накануне, оформила «золотой» дубль. И главный вклад в это достижение сделала именно Ирина Казакевич.