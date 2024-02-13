«Поезд промчался мимо». Степанова вырвала золото в эстафете в безнадёжной ситуации

А Большунов и его команда вообще остались без медали. Вот это гонки на Спартакиаде!

Очень жаркими получились эстафетные гонки в лыжах на Спартакиаде-2024 в Тюмени. В программе соревнований вообще стоял выходной, но гонки перенесли из-за того, что 15 февраля ожидается сильный мороз. Вероника Степанова совершила чудо, отыграв почти минуту отставания, а Александр Большунов впервые остался без медали. Но его победная серия не прервана.

Сборная Архангельской области считалась одним из главных фаворитов. До старта сезона были разговоры о том, что теперь у команды нет соперниц. Но по состоянию здоровья пропускает сезон Наталья Терентьева, именно на Спартакиаде не в лучшем состоянии после Сочи Алина Пеклецова. И вот уже не такая и дрим-тим. Во всяком случае, после этапов Пеклецовой, Марии Истоминой и Светланы Заборской команда проигрывала 52 секунды тройке лидеров – сборным Татарстана, Тюменской области и Республики Коми.

Но на последнем этапе у Архангельска побежала Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка с первых метров начала сокращать отставание. Вопрос был только в том, хватит ли ей дистанции, чтобы достать конкуренток. Будь это пятикилометровый этап, как раньше, не хватило бы. С другой стороны, и отставание было бы меньше. В любом случае Вероника начала воплощать в жизнь то, что казалось невозможным.

И она совершила чудо. Не просто отыграла и довела дело до финишной разборки, нет. Вероника Степанова догнала группу лидеров, чуть отдохнула за ними и убежала. Внешне очень просто и спокойно. Во время гонки я стоял на трассе с девушками из юниорской сборной России, так они в один голос, когда ещё отставание было довольно значительным, убеждали меня, что Степанова догонит и уйдёт ото всех – по движениям видно.

Вероника финишировала в одиночестве под овации болельщиков, а за её спиной представительница Тюменской области Елизавета Пантрина опередила опытнейшую лыжницу из Татарстана Анастасию Доценко.

Старший тренер сборной России Егор Сорин, в группе которого тренируются и Степанова, и Пантрина, признал, что такой отрыв на сегодняшний день могла ликвидировать только Вероника. Но при этом его огорчило то, что Елизавета растеряла такое преимущество на короткой дистанции. А президент ФЛГР Елена Вяльбе, комментируя выступление Степановой, заметила, что сенсации нет, поскольку Вероника просто на другом уровне. «Как говорится, поезд промчался мимо», — заметила трёхкратная олимпийская чемпионка.

В мужской гонке сборная Архангельской области до старта сезона тоже считалась фаворитом. Но Алексей Червоткин выступает на Спартакиаде за Москву – соглашение об этом было подписано регионами ещё осенью. Александр Терентьев по состоянию здоровья не может пока выступать и уже уехал из Тюмени, и в итоге Савелию Коростелёву с Александром Большуновым нужно было надеяться, что не дрогнут тренирующиеся в регионе самостоятельно Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

Дмитрий Горошников Фото: РИА Новости

Шемякин о переносе эстафеты узнал накануне, пока лежал с температурой. Но он вышел на старт, а после своего этапа объяснил: «Я не мог поступить иначе. Если сердце бьётся, нужно выходить и бежать за честь своего региона». На первом этапе он проиграл совсем немного, так что Савелий Коростелёв очень быстро нивелировал это отставание. После двух этапов сборная Архангельской области была в четвёрке лидеров, а после третьего этапа проигрывала больше трёх минут.

Коростелёв, глядя на то, как бежит Горошников, схватился за голову: «Как можно проигрывать столько?!» Шансы на медаль испарились. Дмитрий, комментируя своё выступление, сказал, что показал максимум того, на что сейчас готов. А готов он слабо. Причина – болезнь, которую он перенёс непосредственно перед Спартакиадой. Форма совсем неважная. Да и выбора инвентаря никакого нет – бежит на одной паре лыж.

«Я сделал всё, что мог. Приношу свои извинения, прошу команду понять меня и простить», — сказал Горошников.

Большунов на свой этап ушёл, чтобы потренироваться перед командным спринтом, а за победу бились три сборные – Татарстан, Коми и Тюменская область. В таком порядке они и финишировали: Иван Горбунов на последней прямой красиво разобрался с Ильёй Семиковым и Артёмом Мальцевым.

Делегация Татарстана, которая насчитывает около 50 человек, устроила яркое празднование после мужской эстафеты – с песнями, танцами и пельменями. 14 февраля на Спартакиаде состоятся командные спринты.

А победная серия Большунова в личных гонках продолжается. Один на один его пока никто обыграть не может.