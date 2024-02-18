«Это, позвольте сказать, задница». Реакция Норвегии на провалы в биатлонных эстафетах

17 февраля 2024 года – это если не чёрный, то уж тёмно-серый день для сборной Норвегии по биатлону. И женский, и мужской составы потерпели крах в эстафетах. Спортсмены не подбирали слова, чтобы выразить свою боль.

«Дерьмовый чемпионат»

К неудачам женской сборной Норвегии в женских гонках, кажется, уже привыкли сами норвежцы. На третьем этапе эстафеты Ида Льен, отобравшаяся на чемпионат мира через чемпионат Европы, ушла на два штрафных круга. Спасать ситуацию предстояло Ингрид Тандреволд, но кто бы спас её… Находящаяся на эмоциональном дне норвежка рисковала на стрельбе и после стойки ушла сразу на три круга. Как итог – удручающее 10-е место с отставанием от лидера почти четыре минуты.

«Дерьмовый чемпионат», – заключила Юни Арнеклейв, которой удалось хорошо провести свой этап и передать эстафету на второй позиции.

«Этот кошмар продолжается», – сокрушался эксперт NRK Торгейр Бьёрн.

«На это ужасно больно смотреть», – добавил его коллега Мариус Скельбек.

«У нас был действительно дерьмовый чемпионат. Но из дома мы никогда не получали столько любви и поддержки, а это очень много значит», – подвела итоги измождённая Тандреволд.

«Мы умерли на четвёртом этапе»

После неудачной женской эстафеты норвежцы предвкушали победу мужской сборной – главных фаворитов гонки и всего чемпионата мира.

Первым в гонку ушёл Стурла Легрейд, он же зашёл на штрафной круг и передал эстафету Тарьею Бё с отставанием от лидера почти 45 секунд. Тарьей, а следом за ним и Йоханнес Бё провели просто отличные этапы. Старший вообще включил какую-то реактивную скорость и при передаче лидировал с преимуществом в пять секунд. Младший увеличил отрыв до 30 секунд.

Ветле Кристиансену оставалось провести этап так, как он это умеет – чётко, быстро и, самое главное, надёжно. На лёжке с задачей он справился и даже увеличил преимущество до минуты, но на стойке у норвежца реально затряслись руки. Ветле провёл ужасающую стрельбу и ушёл на три штрафных круга, а после еле вырвал серебро из рук французов.

«Это точно всё реально? Нет! Нет! Нет! Нет! Я никогда не мог себе этого представить! Это совершенно дико», — ужасался Уле-Эйнар Бьорндален.

«Это худшее, что я видел!» – воскликнул комментатор TV2 Мариус Скельбек.

«В этом виде спорта всякое бывает, но здесь… Ужасно, когда мы лидировали с таким большим отрывом. Это было ужасно», — признался Йоханнес Бё.

«Мы, конечно, разочарованы этим. Для нас имело значение только золото. Серебро – это не та награда, на которую мы рассчитываем за тяжёлую работу. Я думаю, что все мы умерли на четвёртом этапе. Всем пришлось много работать, а дело так и не дошло до победы», — сокрушался Тарьей Бё.

«Это моя стрельба стоя сегодня не удалась, – пытался взять вину на себя бежавший на первом этапе Стурла Легрейд. – В том, что происходит сейчас, виноват я. К сожалению, Ветле не повезло. Мы должны довольствоваться серебром сегодня и наслаждаться тем, чего достигли в прошлом».

«Козёл отпущения»

Наиболее критическую оценку ситуации давал сам Кристиансен.

«Я крайне разочарован. Это, позвольте сказать, задница. Всё рухнуло, всё действительно рухнуло. Теперь я буду носить клеймо козла отпущения. Но в этом и есть прелесть спорта высших достижений: иногда мы становимся героями, а иногда – козлами отпущения», – расстраивался Кристиансен.

«Это самая позорная церемония награждения, на которой я когда-либо был. Серебро в принципе – это хорошо, но надо признать, что у этой медали экстремальное послевкусие», – продолжал норвежец.

Несмотря на абсолютно провальный день, норвежцы обязательно найдут в себе силы, чтобы двигаться дальше. Они не раз заряжались от своих неудач, становились ещё опаснее в гонках и добивались успеха. А зная то, как они умеют поддерживать друг друга, в последней гонке чемпионата мира мы можем ожидать очередной захват подиума от норвежских биатлонистов.