Дуэль лучших биатлонисток России близится к развязке. Сильнейшей станет только одна!

Российский биатлон в текущем сезоне прекрасен. И нет, это не сарказм, а реальное положение дел. Особую красоту нашим турнирам добавила напряжённая борьба у женщин между Наталией Шевченко и Викторией Сливко. Девушки зарубались между собой в каждой гонке и в каждом зачёте.

Но кто же из спортсменок сильнее? Давайте выяснять!

Напряжённое противостояние

У Шевченко и Сливко абсолютно разный путь к победам. 29-летняя Виктория пережила за свою карьеру настоящие качели. Она то бегала в составе национальной команды на Кубке мира, то была вынуждена соревноваться на российских турнирах; то выигрывала «Большой хрустальный глобус» на Кубке IBU, то подвергалась жесточайшей критике после провальных гонок. Но каждый раз Сливко продолжала бороться. В итоге с февраля 2022 года Виктория стала одной из лучших биатлонисток нашей страны.

23-летняя Наталия прошла не менее тернистый путь, который начался в лыжных гонках. На высшем уровне Шевченко особо побегать не удалось, ведь на Кубке мира по лыжным гонкам она дебютировала лишь в середине сезона-2020/2021, но особых успехов не добилась. А в мае 2022 года Наталия перешла в биатлон, где уже спустя год по-настоящему обрела себя.

Карьеры Сливко и Шевченко почти не пересекались, но в этом сезоне судьба столкнула спортсменок лицом к лицу. Виктория и Наталия состязались между собой в каждой гонке и бились друг с другом за каждый трофей.

По ходу сезона обе биатлонистки были очень стабильны в результатах: они крайне редко выпадали из десятки сильнейших. Худшей гонкой для Виктории стал спринт на этапе Кубка Содружества, где она стала 13-й, а для Наталии – масс-старт на этапе Кубка России, где она заняла лишь 20-е место.

Всего за сезон Сливко завоевала 16 медалей: семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых. При этом всего три награды были получены в эстафетах. В копилке Шевченко же медалей чуть больше – 17: 10 золотых, две серебряные и пять бронзовых. Вот только четыре из этих наград были завоёваны в командных гонках.

Кстати, за сезон Наталия провела 35 гонок, а Виктория – 37. Разница в два старта объясняется тем, что экс-лыжница не ездила на МЛКБ.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Драматичная битва

Общая статистика – это хорошо, но давайте остановимся на каждом из турниров в отдельности. Начнём с уже завершившихся состязаний.

На чемпионате России по летнему биатлону Сливко и Шевченко показали идентичные результаты. Обе биатлонистки выиграли по две медали: Виктория взяла бронзу в эстафете и золото в индивидуалке, а Наталия – наоборот. В спринте же тюменка стала четвёртой, а свердловчанка – 14-й.

Спартакиада в Златоусте стала настоящим триумфом для обеих биатлонисток. Шевченко в шести гонках завоевала два золота в эстафетах и золото с серебром в личных стартах. При этом за время турнира Наталия ни разу не опустилась ниже восьмого места! В копилке Сливко по итогам соревнований оказались три медали (1 – 1 – 1), завоёванные в личных гонках. Ни на одном из шести стартов Виктория не занимала место ниже пятого!

На Кубке России же преимущество явно осталось за Шевченко. Наталия опередила Викторию в борьбе за «Большой глобус», а также за «МХГ» в спринтах и пасьютах. Сливко оказалась лучше лишь в зачёте масс-стартов.

Что же касается личных медалей, то свердловчанка завоевала пять наград: четыре золотые и одну бронзовую. Тюменке же удалось взять лишь одно золото в большом масс-старте. В девяти личных гонках Шевченко ни разу не опускалась ниже шестого места, Сливко же была чуть менее стабильна: на восьми стартах финишировала в топ-10 и однажды 12-й.

Получается, ничья?

На недавнем чемпионате России тоже не всё было однозначно. Вроде бы преимущество было за Викторией, которая первую часть турнира в Чайковском провела неплохо, а в Тюмени по-настоящему расцвела. По итогам восьми гонок в копилке Сливко пять медалей (2 – 2 – 1), три из которых завоёваны в личных гонках. Также тюменка была четвёртой, седьмой и один раз – 12-й.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

У Шевченко на ЧР случилась обратная история: она ударно провела гонки в Чайковском и относительно неудачно выступила в Тюмени. Наталия в первой части турнира выиграла три медали: золото в командной гонке и две бронзы в индивидуальных дисциплинах. Во второй она оставалась без медали до самой последней гонки, которую… выиграла. Итого: 2 – 0 – 2. Почти ничья.

На Кубке Содружества, объединившем и летний, и зимний биатлон, тоже лучше выглядела Сливко. В девяти личных гонках Виктория взяла пять медалей (2 – 1 – 2) и дважды заехала в «цветы». Однако Наталия не сильно уступила сопернице. На её счету три медали (1 – 1 – 1) и три попадания в топ-6.

До конца сезона девушкам предстоит пробежать ещё один этап Кубка Содружества в Мурманске. Там будут разыграны «Глобусы» по итогам общего зачёта и трёх дисциплин: спринта, пасьюта и масс-старта. За все трофеи между Сливко и Шевченко ожидается напряжённая борьба. В битве за «БХГ» и «МХГ» в масс-стартах лидирует Виктория, но Наталия проигрывает ей всего 56 и 55 очков соответственно. С остальными «Малыми глобусами» ситуация сложнее. В зачёте спринтов лидирует Ирина Казакевич, Сливко уступает ей 18 очков, а Шевченко – 33, в зачёте пасьютов первую строчку занимает Тамара Дербушева, но Виктория и Наталия проигрывают ей всего по девять очков.

Ну и на сладкое – общий зачёт СБР. В него идут три лучших результата чемпионата России в олимпийских дисциплинах и 17 лучших гонок Кубка России, Кубка Содружества и Спартакиады. После 24 из 28 стартов в женском зачёте лидирует Шевченко с 1182 очками, Сливко – вторая, с 1155 баллами. При этом до победы Наталии в масс-старте Виктория уступала ей одно очко!

Это значит лишь одно – зимой спортсменки действительно равны, и в оставшихся гонках сезона нас ждёт крайне красивая борьба, которая поможет определить лучшую биатлонистку России. Она будет всего одна.

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