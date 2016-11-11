Тихонов: Вилухина просто загубила свой талант

Четырёхкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал решение двукратного призёра Олимпийских игр в Сочи Ольги Вилухиной завершить карьеру.
«Ей надо было слушать меня. Она многое сделала неправильно, в том числе и в вопросе своего лечения. А ведь она была самой талантливой спортсменкой из того состава, что остался после Олимпиады. Считаю, что она просто загубила свой талант. На трассе у неё сил было много, но в жизни характера не хватало.
Тренироваться под руководством своего мужа Валерия Иванова было её главной ошибкой. Дай бог, чтобы они жили дальше счастливо, но мне хватило одного разговора с ним, чтобы о нём у меня сложилось определённое представление», — приводит слова Тихонова ТАСС.
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