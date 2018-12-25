Круглов — Шипулину: спасибо за всё и добро пожаловать в ветеранский клуб

Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов прокомментировал решение олимпийского чемпиона Антона Шипулина завершить профессиональную карьеру в 31 год.



«Вот и закончилась очередная эпоха в российском биатлоне. Антон Шипулин был последним из наших, с кем довелось быть в одной команде и выступать на международных соревнованиях.



Спасибо тебе, друг, за твои победы, красивую борьбу и невероятные эмоции, которые ты все эти годы дарил миллионам поклонников.



Желаю тебе удачи во всех дальнейших начинаниях! Ещё многое предстоит сделать и многого достичь. Пусть на жизненном пути тебе сопутствуют удача и успех!



Надеюсь, теперь мы будем чаще встречаться на лыжных марафонах и на хоккейной коробке. Добро пожаловать в ветеранский клуб, старичок!» — написал Круглов в своём «инстаграме».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.

Почти что легенда. Как Антон Шипулин завершил карьеру «Ухожу — не ухожу» закончилось. И это решение всем пойдёт на пользу.

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