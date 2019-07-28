Васильева выиграла масс-старт в отборе чемпионата мира по летнему биатлону
Маргарита Васильева одержала победу в масс-старте на отборочных соревнованиях чемпионата мира по летнему биатлону. Она выиграла соревнования в Тюмени, несмотря на два промаха.
Второе место заняла Екатерина Глазырина. Бронзовым призёром стала Ольга Дмитриева. Четвёртое место заняла Светлана Миронова, пятое — Лейсан Бикташева.
У юниорок лучшей стала Анастасия Халиуллина (2 промаха). Серебро в активе Дарьи Ящук. Призовую тройку замкнула Анастасия Шевченко.
Летний биатлон. Всероссийские соревнования. Отбор чемпионата мира. Тюмень
Масс-старт. Женщины
1. Маргарита Васильева – 36.21,3 (2)
2. Екатерина Глазырина – +58,8 (3)
3. Ольга Дмитриева – +1.08,9 (6)
4. Светлана Миронова – +1.22,9 (4)
5. Лейсан Бикташева – +1.30,5 (2)
Сливко и Корастылёв – чемпионы России по летнему биатлону в суперспринте
- 28 июля 2019
-
13:56
-
10:47
- 27 июля 2019
-
23:01
-
16:58
-
13:59
- 26 июля 2019
-
10:57
-
10:25
-
09:57
-
09:49
- 25 июля 2019
-
16:59
-
15:16
-
13:12
-
12:16
- 24 июля 2019
-
12:44
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
- 18 июля 2019
-
12:32
-
10:41
- 17 июля 2019
-
21:51
-
17:26
-
17:16
-
11:51
-
11:14
-
09:59
- 16 июля 2019
-
21:55
- 15 июля 2019
-
21:52
-
13:20
-
11:04
-
09:37
- 14 июля 2019
-
11:38
-
10:39
-
10:31
Партнерский контент