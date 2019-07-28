Васильева выиграла масс-старт в отборе чемпионата мира по летнему биатлону

Маргарита Васильева одержала победу в масс-старте на отборочных соревнованиях чемпионата мира по летнему биатлону. Она выиграла соревнования в Тюмени, несмотря на два промаха.

Второе место заняла Екатерина Глазырина. Бронзовым призёром стала Ольга Дмитриева. Четвёртое место заняла Светлана Миронова, пятое — Лейсан Бикташева.

У юниорок лучшей стала Анастасия Халиуллина (2 промаха). Серебро в активе Дарьи Ящук. Призовую тройку замкнула Анастасия Шевченко.

Летний биатлон. Всероссийские соревнования. Отбор чемпионата мира. Тюмень

Масс-старт. Женщины

1. Маргарита Васильева – 36.21,3 (2)

2. Екатерина Глазырина – +58,8 (3)

3. Ольга Дмитриева – +1.08,9 (6)

4. Светлана Миронова – +1.22,9 (4)

5. Лейсан Бикташева – +1.30,5 (2)