Сучилов: может, Филимонов не стал упираться и дал мне выиграть

Семён Сучилов прокомментировал победу на чемпионате России по летнему биатлону в масс-старте. Второе место на соревнованиях в Тюмени занял Вадим Филимонов, третьим стал Пётр Пащенко.

«Сначала я думал, что у меня сил не хватит. Потом увидел, что на каждом подъёме понемногу приближаюсь к Вадиму. В конце уже разбирались кто на что способен. На длинном спуске перед последним подъёмом я Вадима «накатил»… Я не знаю, может, он не стал упираться и дал мне выиграть. В итоге мне повезло.

Бабушка и дедушка приехали меня поддержать. Спасибо им и всем болельщикам, кто пришёл на трибуны", — приводит слова Сучилова «Тюменская арена».

Сучилов вошёл в предварительный состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдёт с 21 по 25 августа в Раубичах (Беларусь).