Фуркад: в прошлом году я был слишком хорош летом

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад рассказал, что скорректировал программу своей подготовки после провального сезона.

«К сожалению, у меня не было сил победить на фестивале Blink, но это нормально в это время года. Весной я не форсировал подготовку, чтобы восстановить силы. У меня ещё не было по-настоящему активных тренировок.



В прошлом году в межсезонье я был сильнее, чем когда-либо, и после этого выдал катастрофический сезон. Сейчас не готов делать какие-то выводы», — приводит слова Фуркада Dagladet.

В сезоне-2018/19 Фуркад финишировал в общем зачёте Кубка мира по биатлону на 12-й позиции. Француз выиграл две гонки. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной медали.