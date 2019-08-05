Тихонов: Логинов спас Драчёва и его команду от позора, а теперь получает угрозы

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил мнение относительно конфликта нынешнего руководства Союза биатлонистов России (СБР) со спортсменами, которых не устраивают условия контракта.

«Я абсолютно поддерживаю недовольство спортсменов. Регионы вынуждены сами закупать своим спортсменам, находящимся на централизованной подготовке, патроны на сбор, потому что на них у СБР не хватает денег. Решить проблемы СБР планирует за счёт Логинова и других лидеров сборной, чьи интересы они учитывать не хотят и угрожают отчислением из команды.

Если убрать Логинова, кто будет завоёвывать медали? О какой молодёжи, готовой прийти на смену, идёт речь, если в минувшем сезоне вся работа с мужским резервом была провалена? В каком состоянии сейчас находятся некогда лучший юниор мира Игорь Малиновский, Василий Томшин, подававшие надежды Кирилл Стрельцов и Александр Поварницын? Гараничев и Малышко уже разменяли четвёртый десяток, а замены им как не было, так и нет.

Прорыв Логинова в прошлом сезоне позволил нашей команде не остаться без медалей на чемпионате мира, а заодно спасти Драчёва и его команду от позора. Сейчас вместо благодарности Саша получает через СМИ угрозы быть изгнанным из команды. Однако тем самым СБР только настраивает против себя болельщиков и общественность.

Может быть, если нет денег, Драчёву стоит сэкономить на собственных командировках, которых с начала года набралось уже немало, и летать эконом-классом, а не бизнесом?

Драчёв и его команда нарушают Устав СБР. Согласно этому документу, два раза в год должно проходить заседание Совета СБР с участием представителей всех регионов, но пока ни одного заседания за год не было. В этом плане СБР не работает как общественная организация, а Минюст по итогам двух лет работы вправе сделать предупреждение, а затем и поставить вопрос о ликвидации организации. С мая 2018 года не было ни одного заседания Совета СБР и даже не намечалось.



Я думаю, что если дело так пойдёт дальше, то можно будет весной собирать новую отчётно-выборную конференцию», – написал Тихонов на своём сайте.