Олимпийская чемпионка по биатлону Скардино ждёт ребёнка

Олимпийская чемпионка по биатлону представительница Беларуси Надежда Скардино готовится стать мамой, информирует Sputnik.
Напомним, 34-летняя Скардино завершила профессиональную карьеру в биатлоне в июне 2018 года. Её вместе с Дарьей Домрачевой провожали из большого спорта во время выставочной «Гонки легенд» в Раубичах в феврале 2019 года.
Скардино стала олимпийской чемпионкой по биатлону в 2018 году в эстафете на Играх в Пхёнчхане. Там же она встретила свою любовь — 31-летнего швейцарского биатлониста Мартина Егера. Сейчас они готовятся стать родителями. Малыш должен родиться в конце осени.
Кроме золота Олимпиады, Скардино побеждала на Кубке мира в индивидуальных гонках, шесть раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и семь раз – в кубковых эстафетах. Также она завоевала бронзу на Играх в Сочи.
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