В СБР рассказали, что будет, если Логинов не подпишет контракт

Исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал, что будет, если лидер сборной России по биатлону Александр Логинов в итоге так и не подпишет контракт с Союзом биатлонистов России.

«Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен! Он пройдёт осенью отбор в команду. Так? Попадёт, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но без контракта. Это значит, что мы ему ничего не должны: ни экипировку, ни патроны, ни лыжи — ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец", — приводит слова Голикова РИА «Новости».

Исполнительный директор СБР уточнил, что Логинову придётся самому покупать экипировку, и привёл в пример ситуацию в теннисе, где «у спортсменов – любых, великих и невеликих, – всё за свой счёт».

«В чем же Логинов тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, он должен будет сам их купить.

В теннисе спортсмены сами нанимают тренера, массажиста, врача. Покупают ракетки, арендуют корты. Да, у них хорошие призовые. Но если выигрывают! Если не выигрывают, то призовые есть, но небольшие. Федерация тенниса оплачивает только те расходы, которые связаны с выступлением в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации. Всё остальное – за свой счет. И это нормально", – сказал Голиков.