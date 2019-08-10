Исполнительный директор СБР: Шипулин не читал договор, как и те, кто подписали

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал, почему не стоит всерьёз относиться к заявлению Антона Шипулина, назвавшего рабским договор, предложенный спортсменам руководителями организации.

«Шипулин, конечно, уважаемый спортсмен. Но он договор-то не читал. Даже те спортсмены, которые подписали, не читали. А Шипулин тем более. К сожалению. Я к Антону отношусь с уважением, но диалог должен быть конструктивным. Ещё раз подчеркну, любой спортсмен сборной может приехать в СБР и конструктивно обсудить условия. Можно изменить договор! Они мне на собрании говорят: „А вот это и это нам не нравится“. Я говорю: „Согласен, меняем.“ Я согласен, понимаете? А они продолжают тему развивать. Бабиков, Гараничев, другие.

Я говорю: «Что вы мне рассказываете, ребята? Я же согласен. От вас требуется написать, как это делается при работе над любым договором. Предлагаю изложить пункт такой-то в следующей редакции. И дальше – свою редакцию». Вот что они должны были написать. Я соглашаюсь с десятью их предложениями, а с двумя не соглашаюсь. И вот это надо обсуждать конструктивно. А они говорят: «Почему у нас сборы были не в том месте?» А в каком не в том? Есть единый календарный план, который утверждает Министерство спорта. Ну идите в Минспорта, они же ваши работодатели. Скажите, что не хотите сбор в Тюмени, а хотите в Новой Зеландии. Пусть Минспорта скажет, что это можно, или езжайте в Новую Зеландию за свой счёт. Детский сад! Действуем по закону. Точка", — цитирует Голикова «Р-Спорт».