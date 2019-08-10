Исполнительный директор СБР: у нас 5-й номер сборной хочет получать, как Фуркад

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков раскритиковал спортсменов, которые недовольны текущими контрактами с организацией.

«По сравнению с нынешними контрактами в прежних не было только одного – не было указано, какие конкретно суммы получают спортсмены за призовые места на этапах Кубка мира. Мы сделали шаг навстречу спортсменам, эти суммы прописали. Не знаю, много это или мало, каждый судит по себе, но скажу, что за победу на этапе Кубка мира СБР обязуется выплатить 150 тысяч рублей.

IBU платит примерно в семь раз больше. Ну так у нас денег сейчас почти нет, сами знаете, какая финансовая ситуация сложилась в СБР не по нашей вине. Другой вопрос, что если мы что-то пообещали, то точно заплатим.

У наших спортсменов почему-то очень завышенные требования. Пусть они себя сравнят с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бё. В сборной Франции, кроме четырёх лидеров сборной, есть пятый и шестой номера. Они не получают ничего, а у нас пятый-шестой номера сборной хотят примерно как Фуркад.

Я не против. Пусть выиграют хотя бы одну гонку на этапе Кубка мира — тогда получат серьёзную сумму. Но пока они занимают 40-е места, думаю, с деньгами у них будет туго», – цитирует Голикова «Р-Спорт».