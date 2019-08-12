Пацев возглавит группу по изучению нарушений антидопинговых правил в Чувашии

Спортивный юрист Артём Пацев возглавит независимую рабочую группу по выяснению обстоятельств возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами Чувашской Республики.

17 июня стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия.



«Распоряжением кабинета министров Чувашской Республики была сформирована независимая рабочая группа, которая и займётся выяснением всех обстоятельств, способствовавших появлению проблемы, а также разработкой конкретных практических рекомендаций по устранению самих её причин. Рабочая группа состоит из экспертов, не входивших никогда во властную систему Чувашии, и вообще весьма далеких от государственной службы, что само по себе исключает возможность какого-либо влияния со стороны органов власти на выводы и рекомендации рабочей группы», — написал Пацев в «Фэйсбуке».

Запись доступна на странице Пацева в «Фэйсбуке».

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