Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж за швейцарского биатлониста

Олимпийская чемпионка по биатлону в женской эстафетной гонке на Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Надежда Скардино вышла замуж. 34-летняя уроженка Санкт-Петербурга, выступавшая за Беларусь, сыграла свадьбу с 31-летним швейцарским биатлонистом Мартином Егером.
Церемония прошла в деревне Домашны, находящейся неподалёку от Минска. Ранее стало известно, что пара ждёт ребёнка. Малыш должен родиться в конце осени.
Фото и видео с церемонии можно посмотреть в «инстаграме» poslushnica.
Кроме золота Олимпиады Скардино побеждала на Кубке мира в индивидуальных гонках, шесть раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и семь раз – в кубковых эстафетах. Также она завоевала бронзу на Играх в Сочи. Наивысшее достижение Егера — серебро чемпионата мира среди юниоров.
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