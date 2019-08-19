Егер — о фото голых швейцарцев: почему-то это вызвало большой резонанс в России

Швейцарский биатлонист Мартин Егер признался, что был удивлён шумихой вокруг фото биатлонистов команды в обнажённом виде, которая появилась в российских и белорусских СМИ. Супругой Егера является олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Надежде Скардино.
«Мы проще к этому относимся. Сейчас пытаюсь вспомнить, знал ли о той фотосессии главный тренер… Точно! Кажется, именно он сделал это фото.
Два года назад мы с парнями были на сборах в том же месте и сделали похожую фотографию. В этот раз, когда забрались на гору после тяжёлой тренировки — 100 километров на велосипеде, кто-то предложил: «Повторим?»
Забавно, что в Швейцарии сперва никто даже не придал значения нашей фотосессии. И только после того, как русские медиа растащили этот снимок, о нас написали швейцарские газеты. Где-то спустя пять дней после публикации в «Инстаграме». Почему-то в ваших странах это вызвало большой резонанс.
Уже позже я наткнулся на политическое ток-шоу по швейцарскому ТВ, где обсуждали прозрачность и открытость политиков. И модератор вывел на экран наше фото с комментарием: «Может быть, стоит брать пример с открытости наших биатлонистов?» Вот это был неожиданный поворот!» — цитирует Егера Tut.
- 19 августа 2019
-
13:12
-
12:39
- 18 августа 2019
-
13:29
- 17 августа 2019
-
19:10
-
08:45
- 16 августа 2019
-
19:47
-
17:57
-
15:17
-
13:55
- 15 августа 2019
-
21:29
- 14 августа 2019
-
19:20
- 13 августа 2019
-
18:59
-
15:47
- 12 августа 2019
-
22:18
-
10:58
- 11 августа 2019
-
19:01
-
17:41
-
12:07
- 10 августа 2019
-
19:17
-
15:43
-
14:46
-
10:52
- 9 августа 2019
-
22:32
-
20:41
-
18:33
-
12:44
- 8 августа 2019
-
18:52
-
17:17
-
14:28
-
11:41
-
09:06
- 7 августа 2019
-
20:19
-
15:22
-
12:42
-
10:13