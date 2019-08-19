Егер — о фото голых швейцарцев: почему-то это вызвало большой резонанс в России

Швейцарский биатлонист Мартин Егер признался, что был удивлён шумихой вокруг фото биатлонистов команды в обнажённом виде, которая появилась в российских и белорусских СМИ. Супругой Егера является олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Надежде Скардино.

«Мы проще к этому относимся. Сейчас пытаюсь вспомнить, знал ли о той фотосессии главный тренер… Точно! Кажется, именно он сделал это фото.

Два года назад мы с парнями были на сборах в том же месте и сделали похожую фотографию. В этот раз, когда забрались на гору после тяжёлой тренировки — 100 километров на велосипеде, кто-то предложил: «Повторим?»



Забавно, что в Швейцарии сперва никто даже не придал значения нашей фотосессии. И только после того, как русские медиа растащили этот снимок, о нас написали швейцарские газеты. Где-то спустя пять дней после публикации в «Инстаграме». Почему-то в ваших странах это вызвало большой резонанс.



Уже позже я наткнулся на политическое ток-шоу по швейцарскому ТВ, где обсуждали прозрачность и открытость политиков. И модератор вывел на экран наше фото с комментарием: «Может быть, стоит брать пример с открытости наших биатлонистов?» Вот это был неожиданный поворот!» — цитирует Егера Tut.