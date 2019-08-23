Малиновский стал 5-м в квалификации суперспринта на ЧМ по летнему биатлону

В Раубичах (Беларусь) стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Сегодня, 23 августа, состоялась квалификация в суперспринте у юниоров. Первое место занял представитель Чехии Вицеслав Хорниг. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Игорь Малиновский, ставший пятым.



Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь

Юниоры. Суперспринт. Квалификация

1. Вицеслав Хорниг (Чехия) — 8.33,1 (0+1).

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — +1,1 (1+1).

3. Никита Лобастов (Беларусь) — +1,4 (0+1)....

5. Игорь Малиновский (Россия) — +13,2 (0+1)...

10. Кирилл Бажин (Россия) — +21,7 (0+2)...

25. Андрей Вьюхин (Россия) — +1.03,5 (3+2)...

28. Николай Дмитриев (Россия) — +1.07,8 (3+2)...

31. Вадим Истамгулов (Россия) — +1.12,9 (4+2).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.