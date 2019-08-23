Малиновский стал 5-м в квалификации суперспринта на ЧМ по летнему биатлону

В Раубичах (Беларусь) стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Сегодня, 23 августа, состоялась квалификация в суперспринте у юниоров. Первое место занял представитель Чехии Вицеслав Хорниг. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Игорь Малиновский, ставший пятым.
Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь
Юниоры. Суперспринт. Квалификация
1. Вицеслав Хорниг (Чехия) — 8.33,1 (0+1).
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — +1,1 (1+1).
3. Никита Лобастов (Беларусь) — +1,4 (0+1)....
5. Игорь Малиновский (Россия) — +13,2 (0+1)...
10. Кирилл Бажин (Россия) — +21,7 (0+2)...
25. Андрей Вьюхин (Россия) — +1.03,5 (3+2)...
28. Николай Дмитриев (Россия) — +1.07,8 (3+2)...
31. Вадим Истамгулов (Россия) — +1.12,9 (4+2).
Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.
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