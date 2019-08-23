3 российских биатлониста не были допущены на чемпионат мира в Раубичах

Три российских биатлониста не были допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров, который стартует сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь). Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков не смогут выйти на старт, так как Союз биатлонистов России слишком поздно подал в IBU заявку на участие дебютантов сборной в соревнованиях, сообщает «Тюменская арена».
СБР отправил в IBU документ с данными спортсменов, но официальную заявку оформить не успел. Таким образом на чемпионате мира смогут выступить только те российские спортсмены, которые ранее уже принимали участие в международных соревнованиях в составе национальной команды.
Сегодня на чемпионате мира пройдут соревнования в суперспринте. Завтра состоятся спринтерские гонки, 25 августа — гонки преследования.
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